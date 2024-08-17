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Обстановка на Крымском мосту сейчас - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Обстановка на Крымском мосту сейчас - сколько ждать проезда
Обстановка на Крымском мосту сейчас - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Обстановка на Крымском мосту сейчас - сколько ждать проезда
К вечеру субботы пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста сокращается - очередь наблюдается только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T18:13
2024-08-17T18:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. К вечеру субботы пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста сокращается - очередь наблюдается только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен - очереди перед пунктом досмотра нет. Очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скапливались с обеих сторон в течение ночи. Утром проезда ожидали 800 машин. Спустя час пробка выросла до 1437 автомобилей. К полудню она начала постепенно сокращаться и достигала 517 машин с двух сторон.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас - сколько ждать проезда

Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидают 430 машин

18:13 17.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. К вечеру субботы пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста сокращается - очередь наблюдается только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"К 18:00 в очереди со стороны Керчи находится 430 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен - очереди перед пунктом досмотра нет.
Очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скапливались с обеих сторон в течение ночи. Утром проезда ожидали 800 машин. Спустя час пробка выросла до 1437 автомобилей. К полудню она начала постепенно сокращаться и достигала 517 машин с двух сторон.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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