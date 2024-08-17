https://crimea.ria.ru/20240817/gde-v-sevastopole-na-vykhodnykh-ne-budet-sveta-grafik-otklyucheniy-1139655172.html

Где в Севастополе на выходных не будет света: график отключений

Где в Севастополе на выходных не будет света: график отключений - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Где в Севастополе на выходных не будет света: график отключений

Временное отключение света пройдет по нескольким адресам в Севастополе на выходных. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T07:36

2024-08-17T07:36

2024-08-17T07:36

севастополь

новости

севастопольэнерго

электроэнергия

электричество

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет по нескольким адресам в Севастополе на выходных. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", – объяснили на предприятии.17 августа с 09:00 до 12:00 без света останутся улицы: Кронштадская 29-45, Закамчатская 2-28, 1-19, Арсенальная 2-22, 1-29, Астраханская 1, 2-А, Горпищенко 31-39, Могилевская 2-24, 1-23, 21/8, Модлинская 2-26, 21/8, 1-25, Муромская 2-34, 17-А, 5, Синопская 48, Томская 14-42, 11-35, Черниговская 2-22, 5, 22-А, 2210.С 12:00 до 15:00 временно не будет электричества по адресам: ул. Кронштадская 2-А, 2-Д, 2-Е, 2/3, 2, 29-А, 1-Г, 1-13, ул. Горпищенко 45-51, 53-А, 60-68, проезд Курский 2-14, 1-11, ул. Фильченкова 48/1, 46, 29, ул. Курская 12-32, 17-35, проезд Полоцкий, 2.17 и 18 августа с 09:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят абонентам по улицам Каманина 29-31, ул. Седова 24-28, ул. Инженерная 47-49.18 августа с 09:00 до 12:00 света не будет на улицах Генерала Коломийца 13, 17, Лоцманская 2-4, 1-11, Маршала Геловани 9.С 12:00 до 15:00 без электричества временно останутся абоненты по адресам: пл. Кролевецкого 16, ул. Кудюрова 14-20, 11-21, ул. Надежды Краевой 1-15, 5-А, 48/4, 16, 42-48, ул. Циолковского 4-6, ул. Челюскинцев 32-А, 32-Б, 36, 34-А, 34-Б, 34-В, 36-В, 32-34, ул. Кольская 5-7, ул. Леваневского 35, пл. Кролевецкого, 1.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономитьАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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