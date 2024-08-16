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Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара
Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара
В предстоящие выходные метеоусловия в Крыму будут определяться областью повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T20:05
2024-08-16T20:05
погода в крыму
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные метеоусловия в Крыму будут определяться областью повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по его словам, на полуострове станет еще жарче – до +32…+37 градусов тепла. Ветер неустойчивый, по скорости не более 1-6 м/с. Температура воды в Черном море у берегов Крыма прогреется до +25…+27 градусов.Кроме этого, в выходные, по словам Тишковца, ожидается неспокойная космическая погода – над Землей пронесутся магнитные бури уровня G1.В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми, сообщала накануне заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли бабьего лета в КрымуБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда
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погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, новости крыма, общество
Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара

В Крыму на выходных будет жарко и без дождей

20:05 16.08.2024
 
© РИА Новости КрымКазантип
Казантип - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные метеоусловия в Крыму будут определяться областью повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"И в субботу, и в воскресенье будет очень много солнца, минимум облачности. По ночам воздух будет остывать до +15…+20. В субботу днем столбики термометров в Крыму покажут +30…+35 градусов", – прогнозирует Тишковец.

В воскресенье, по его словам, на полуострове станет еще жарче – до +32…+37 градусов тепла. Ветер неустойчивый, по скорости не более 1-6 м/с. Температура воды в Черном море у берегов Крыма прогреется до +25…+27 градусов.
Кроме этого, в выходные, по словам Тишковца, ожидается неспокойная космическая погода – над Землей пронесутся магнитные бури уровня G1.
В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми, сообщала накануне заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
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