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Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара

Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара

В предстоящие выходные метеоусловия в Крыму будут определяться областью повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T20:05

2024-08-16T20:05

2024-08-16T20:05

погода в крыму

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

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крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные метеоусловия в Крыму будут определяться областью повышенного атмосферного давления, на полуострове будет жарко и солнечно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по его словам, на полуострове станет еще жарче – до +32…+37 градусов тепла. Ветер неустойчивый, по скорости не более 1-6 м/с. Температура воды в Черном море у берегов Крыма прогреется до +25…+27 градусов.Кроме этого, в выходные, по словам Тишковца, ожидается неспокойная космическая погода – над Землей пронесутся магнитные бури уровня G1.В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми, сообщала накануне заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли бабьего лета в КрымуБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда

https://crimea.ria.ru/20240712/chem-grozit-krymu-globalnoe-poteplenie-1138777146.html

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