https://crimea.ria.ru/20240814/glavnoe-za-den-14-avgusta-1139609616.html

Главное за день: 14 августа

Главное за день: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Главное за день: 14 августа

Политолог оценил последствия возможного визита комиссии ООН в Курскую область. Тем временем в регионе российские военные взяли в плен 18 украинских боевиков... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T23:02

2024-08-14T23:02

2024-08-14T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Политолог оценил последствия возможного визита комиссии ООН в Курскую область. Тем временем в регионе российские военные взяли в плен 18 украинских боевиков. Для защиты населения в Белгородской области объявлен режим ЧС. В Турции готовят новые правила въезда в страну. А на Игры в Париже допущены 85 паралимпийцев из России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пленные боевики ВСУ в Курской области18 боевиков Вооруженных сил Украины взяли в плен в Курской области российские военные за минувшие сутки. Такие данные приводит Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, а также военную технику.Режим ЧС в Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Ежедневно происходят обстрелы со стороны ВСУ, гибнут мирные жители. Поэтому принято решение объявить режим ЧС регионального уровня для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.Комиссия ООН в Курской областиНакануне Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе и оценки действий ВСУ.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что комиссия ООН должна посетить Курскую область и оценить преступления ВСУ, увидеть, что они творят на приграничной территории России. Эта информация сыграет роль в будущем. Но насколько объективными будут их выводы, предсказать непросто: все будет зависеть от состава делегации.Новые правила въезда в ТурциюСнимать отпечатки пальцев планируют при въезде в Турцию. Готовится соответствующий проект. Кроме проведения дактилоскопии, будут чипировать удостоверения личности людей со статусом временной защиты. Особенно это касается граждан Сирии. Подделать эти удостоверения будет невозможно.Российские паралимпийцы на Играх в ПарижеК участию в Играх в Париже Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил 85 российских паралимпийцев. Проверка продолжается по семи атлетам. Всего Паралимпийский комитет России направил заявки на участие в соревнованиях 92 спортсменов. Они представляют пять видов спорта: легкую атлетику, плавание, тхэквондо, настольный теннис и триатлон. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

https://crimea.ria.ru/20240814/v-kurskoy-oblasti-evakuiruyut-zhiteley-poselok-glushkovo--1139611905.html

https://crimea.ria.ru/20240814/v-sumskoy-oblasti-ukrainy-vyvozyat-zhiteley-183-naselennykh-punktov-1139608885.html

https://crimea.ria.ru/20240814/v-prigranichnykh-regionakh-proydet-dosrochnoe-golosovanie--tsik-1139609470.html

https://crimea.ria.ru/20240814/voz-obyavila-epidemiyu-ospy-obezyan-chs-v-oblasti-zdravookhraneniya-1139611070.html

https://crimea.ria.ru/20240814/glavnye-novosti-kryma-14-avgusta-1139609206.html

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2024

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