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Главное за день: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Главное за день: 14 августа
Главное за день: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Главное за день: 14 августа
Политолог оценил последствия возможного визита комиссии ООН в Курскую область. Тем временем в регионе российские военные взяли в плен 18 украинских боевиков... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T23:02
2024-08-14T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Политолог оценил последствия возможного визита комиссии ООН в Курскую область. Тем временем в регионе российские военные взяли в плен 18 украинских боевиков. Для защиты населения в Белгородской области объявлен режим ЧС. В Турции готовят новые правила въезда в страну. А на Игры в Париже допущены 85 паралимпийцев из России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пленные боевики ВСУ в Курской области18 боевиков Вооруженных сил Украины взяли в плен в Курской области российские военные за минувшие сутки. Такие данные приводит Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, а также военную технику.Режим ЧС в Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Ежедневно происходят обстрелы со стороны ВСУ, гибнут мирные жители. Поэтому принято решение объявить режим ЧС регионального уровня для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.Комиссия ООН в Курской областиНакануне Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе и оценки действий ВСУ.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что комиссия ООН должна посетить Курскую область и оценить преступления ВСУ, увидеть, что они творят на приграничной территории России. Эта информация сыграет роль в будущем. Но насколько объективными будут их выводы, предсказать непросто: все будет зависеть от состава делегации.Новые правила въезда в ТурциюСнимать отпечатки пальцев планируют при въезде в Турцию. Готовится соответствующий проект. Кроме проведения дактилоскопии, будут чипировать удостоверения личности людей со статусом временной защиты. Особенно это касается граждан Сирии. Подделать эти удостоверения будет невозможно.Российские паралимпийцы на Играх в ПарижеК участию в Играх в Париже Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил 85 российских паралимпийцев. Проверка продолжается по семи атлетам. Всего Паралимпийский комитет России направил заявки на участие в соревнованиях 92 спортсменов. Они представляют пять видов спорта: легкую атлетику, плавание, тхэквондо, настольный теннис и триатлон. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.
https://crimea.ria.ru/20240814/v-kurskoy-oblasti-evakuiruyut-zhiteley-poselok-glushkovo--1139611905.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 14 августа

Главные события и заявления среды, 14 августа

23:02 14.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Политолог оценил последствия возможного визита комиссии ООН в Курскую область. Тем временем в регионе российские военные взяли в плен 18 украинских боевиков. Для защиты населения в Белгородской области объявлен режим ЧС. В Турции готовят новые правила въезда в страну. А на Игры в Париже допущены 85 паралимпийцев из России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пленные боевики ВСУ в Курской области

18 боевиков Вооруженных сил Украины взяли в плен в Курской области российские военные за минувшие сутки. Такие данные приводит Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, а также военную технику.
Эвакуация жителей из города Рыльск в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 21:47
В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково

Режим ЧС в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Ежедневно происходят обстрелы со стороны ВСУ, гибнут мирные жители. Поэтому принято решение объявить режим ЧС регионального уровня для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.
Жителей 183 населенных пунктов Сумской области Украины планируют вывезти - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 19:34
В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов

Комиссия ООН в Курской области

Накануне Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе и оценки действий ВСУ.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что комиссия ООН должна посетить Курскую область и оценить преступления ВСУ, увидеть, что они творят на приграничной территории России. Эта информация сыграет роль в будущем. Но насколько объективными будут их выводы, предсказать непросто: все будет зависеть от состава делегации.
Выборы - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 21:16
В приграничных регионах РФ возможно досрочное голосование – ЦИК

Новые правила въезда в Турцию

Снимать отпечатки пальцев планируют при въезде в Турцию. Готовится соответствующий проект. Кроме проведения дактилоскопии, будут чипировать удостоверения личности людей со статусом временной защиты. Особенно это касается граждан Сирии. Подделать эти удостоверения будет невозможно.
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 21:43
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохранения

Российские паралимпийцы на Играх в Париже

К участию в Играх в Париже Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил 85 российских паралимпийцев. Проверка продолжается по семи атлетам. Всего Паралимпийский комитет России направил заявки на участие в соревнованиях 92 спортсменов. Они представляют пять видов спорта: легкую атлетику, плавание, тхэквондо, настольный теннис и триатлон. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.
Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 22:03
Главные новости Крыма: 14 августа
 
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22:42Атака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненых
22:16В Самарской области сошел с рельсов поезд
22:03Главные новости Крыма: 14 августа
21:47В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково
21:43ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохранения
21:16В приграничных регионах РФ возможно досрочное голосование – ЦИК
20:53Театр кукол в Симферополе: как движутся работы
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