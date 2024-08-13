https://crimea.ria.ru/20240813/mayor-iz-sevastopolya-spas-utopayuschego-v-feodosii-1139568331.html

Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии

Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии

Майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан, находясь на отдыхе в поселке городского типа Приморский в Феодосии, спас утопающего мужчину. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T16:09

2024-08-13T16:09

2024-08-13T16:09

феодосия

происшествия

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

новости крыма

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139568216_0:0:1154:649_1920x0_80_0_0_e618a9c9c42e88ce31fece2bba8729a1.png

СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан, находясь на отдыхе в поселке городского типа Приморский в Феодосии, спас утопающего мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Во время семейного отдыха на пляже в Феодосии супруга полицейского услышала крики о помощи. Дмитрий заметил, что в море подросток пытается удержать на воде мужчину.После этого бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает."Спасенный и его внук поблагодарили майора полиции Дмитрия Помазана за неравнодушие и решительность", - отметила Ирина Волк.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак рассказала, как оказать первую помощь утопающему. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из ХабаровскаВ Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах

феодосия

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости крыма, севастополь