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Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии
Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии
Майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан, находясь на отдыхе в поселке городского типа Приморский в Феодосии, спас утопающего мужчину. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T16:09
2024-08-13T16:09
феодосия
происшествия
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан, находясь на отдыхе в поселке городского типа Приморский в Феодосии, спас утопающего мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Во время семейного отдыха на пляже в Феодосии супруга полицейского услышала крики о помощи. Дмитрий заметил, что в море подросток пытается удержать на воде мужчину.После этого бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает."Спасенный и его внук поблагодарили майора полиции Дмитрия Помазана за неравнодушие и решительность", - отметила Ирина Волк.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак рассказала, как оказать первую помощь утопающему. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из ХабаровскаВ Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах
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РИА Новости Крым
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феодосия, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости крыма, севастополь
Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии

Майор полиции из Севастополя Помазан спас утопающего мужчину на отдыхе в Феодосии

16:09 13.08.2024
 
© Telegram-канал Ирина ВолкСпасший утопающего мужчину в Феодосии майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан
Спасший утопающего мужчину в Феодосии майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан
© Telegram-канал Ирина Волк
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан, находясь на отдыхе в поселке городского типа Приморский в Феодосии, спас утопающего мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во время семейного отдыха на пляже в Феодосии супруга полицейского услышала крики о помощи. Дмитрий заметил, что в море подросток пытается удержать на воде мужчину.
"Подплыв к тонувшему, дознаватель обхватил его грудь правой рукой и, удерживая голову над водой, начал плыть обратно. На берегу офицер вместе с дочерью оказали пострадавшему первую помощь", - написала Волк в Telegram.
После этого бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает.
"Спасенный и его внук поблагодарили майора полиции Дмитрия Помазана за неравнодушие и решительность", - отметила Ирина Волк.
Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак рассказала, как оказать первую помощь утопающему.
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ФеодосияПроисшествияИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоНовости КрымаСевастополь
 
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