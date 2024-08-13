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Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии
Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии
Майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан, находясь на отдыхе в поселке городского типа Приморский в Феодосии, спас утопающего мужчину. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T16:09
2024-08-13T16:09
2024-08-13T16:09
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан, находясь на отдыхе в поселке городского типа Приморский в Феодосии, спас утопающего мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Во время семейного отдыха на пляже в Феодосии супруга полицейского услышала крики о помощи. Дмитрий заметил, что в море подросток пытается удержать на воде мужчину.После этого бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает."Спасенный и его внук поблагодарили майора полиции Дмитрия Помазана за неравнодушие и решительность", - отметила Ирина Волк.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак рассказала, как оказать первую помощь утопающему. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из ХабаровскаВ Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах
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феодосия, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости крыма, севастополь
Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии
Майор полиции из Севастополя Помазан спас утопающего мужчину на отдыхе в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Майор полиции из Севастополя Дмитрий Помазан, находясь на отдыхе в поселке городского типа Приморский в Феодосии, спас утопающего мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во время семейного отдыха на пляже в Феодосии супруга полицейского услышала крики о помощи. Дмитрий заметил, что в море подросток пытается удержать на воде мужчину.
"Подплыв к тонувшему, дознаватель обхватил его грудь правой рукой и, удерживая голову над водой, начал плыть обратно. На берегу офицер вместе с дочерью оказали пострадавшему первую помощь", - написала Волк в Telegram.
После этого бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает.
"Спасенный и его внук поблагодарили майора полиции Дмитрия Помазана за неравнодушие и решительность", - отметила Ирина Волк.
Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак рассказала, как оказать первую помощь утопающему
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