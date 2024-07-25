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"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска

"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска - РИА Новости Крым, 25.07.2024

"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска

В Крыму спасли жителя Хабаровска, который отплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T15:05

2024-07-25T15:05

2024-07-25T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму спасли жителя Хабаровска, который отплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.По словам спасателей, это был профилактический рейд водолазной службы в Алуште. Сотрудники МЧС в ходе патрулирования заметили, как человек подает знаки о помощи.Спасенный мужчина признался, что не рассчитал свои силы."Давно не плавал, думал размяться. От берега отплыл, а вот обратно - силы не рассчитал", - отметил он и поблагодарил спасателей за помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепостиВозле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордахСемь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста

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