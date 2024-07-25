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"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска
"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска - РИА Новости Крым, 25.07.2024
"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска
В Крыму спасли жителя Хабаровска, который отплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T15:05
2024-07-25T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму спасли жителя Хабаровска, который отплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.По словам спасателей, это был профилактический рейд водолазной службы в Алуште. Сотрудники МЧС в ходе патрулирования заметили, как человек подает знаки о помощи.Спасенный мужчина признался, что не рассчитал свои силы."Давно не плавал, думал размяться. От берега отплыл, а вот обратно - силы не рассчитал", - отметил он и поблагодарил спасателей за помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепостиВозле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордахСемь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста
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РИА Новости Крым
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"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска

В Крыму житель Хабаровска заплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад

15:05 25.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСпасательный круг на пляже в Крыму
Спасательный круг на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму спасли жителя Хабаровска, который отплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
По словам спасателей, это был профилактический рейд водолазной службы в Алуште. Сотрудники МЧС в ходе патрулирования заметили, как человек подает знаки о помощи.

"Житель Хабаровска находился на расстоянии 600 метров от берега, из последних сил держался за морской буй. С помощью спасательного круга мужчину подняли на катер и доставили на берег", - рассказали МЧС.

Спасенный мужчина признался, что не рассчитал свои силы.
"Давно не плавал, думал размяться. От берега отплыл, а вот обратно - силы не рассчитал", - отметил он и поблагодарил спасателей за помощь.
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