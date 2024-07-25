https://crimea.ria.ru/20240725/derzhalsya-za-buy-iz-poslednikh-sil-v-alushte-spasli-turista-iz-khabarovska-1139122636.html
"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска
"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска - РИА Новости Крым, 25.07.2024
"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска
В Крыму спасли жителя Хабаровска, который отплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T15:05
2024-07-25T15:05
2024-07-25T15:05
крым
новости крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/97/1114689734_0:576:5342:3581_1920x0_80_0_0_f63d1e9d10064486fbfe9fa0b8c539bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму спасли жителя Хабаровска, который отплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.По словам спасателей, это был профилактический рейд водолазной службы в Алуште. Сотрудники МЧС в ходе патрулирования заметили, как человек подает знаки о помощи.Спасенный мужчина признался, что не рассчитал свои силы."Давно не плавал, думал размяться. От берега отплыл, а вот обратно - силы не рассчитал", - отметил он и поблагодарил спасателей за помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепостиВозле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордахСемь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/97/1114689734_0:0:4776:3581_1920x0_80_0_0_efff477df4754df1a909ccc22ede13e1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, алушта
"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска
В Крыму житель Хабаровска заплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму спасли жителя Хабаровска, который отплыл на 600 метров от берега и не смог сам вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
По словам спасателей, это был профилактический рейд водолазной службы в Алуште. Сотрудники МЧС в ходе патрулирования заметили, как человек подает знаки о помощи.
"Житель Хабаровска находился на расстоянии 600 метров от берега, из последних сил держался за морской буй. С помощью спасательного круга мужчину подняли на катер и доставили на берег", - рассказали МЧС.
Спасенный мужчина признался, что не рассчитал свои силы.
"Давно не плавал, думал размяться. От берега отплыл, а вот обратно - силы не рассчитал", - отметил он и поблагодарил спасателей за помощь.
Читайте также на РИА Новости Крым: