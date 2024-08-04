Рейтинг@Mail.ru
Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240804/ne-nado-boyatsya-kak-okazat-pervuyu-pomosch-spasennomu-na-vode-cheloveku-1139293122.html
Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку
Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку
После извлечения из воды утопающего следует немедленно начать ему делать сердечно-легочную реанимацию. О правилах первой помощи в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T07:41
2024-08-04T07:41
крым
галина буглак
центр медицины катастроф в крыму
первая помощь
первичная экстренная медицинская помощь
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615260_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_1202d21ddea2ac5d851c16126c49e241.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. После извлечения из воды утопающего следует немедленно начать ему делать сердечно-легочную реанимацию. О правилах первой помощи в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак."Когда извлекли из воды и нет еще служб, которые могут оказать помощь профессионально, то надо освободить человека от излишков воды, положить на ровную поверхность и приступить к базовой сердечно-легочной реанимации", - говорит она.Этим навыкам всех учат с детства, сказала Галина Буглак. Люди часто боятся их применять, чтобы не сломать потерпевшему ребра. Но даже неправильно проведенные манипуляции лучше полного бездействия.Кроме того, до приезда скорой помощи можно обратиться к сотрудникам полиции или Росгвардии, если таковые есть поблизости."На базе нашего центра есть учебно-тренировочный отдел, где мы обучаем отдельные категории граждан, например, полицию и Росгвардию, принципам оказания первой помощи. Потому что они тоже могут попадать в такие ситуации, когда необходимо будет их применить", - советует эксперт.Извлекать человека из воды следует осторожно, поскольку в полубессознательном состоянии жертва может утопить своего спасителя. Не стоит также бросать в человека какие бы то ни было предметы. В истории скорой помощи в Крыму был случай, когда утопающего спасали гарпуном, привела пример Галина Буглак.В критической ситуации кто-то должен взять на себя руководящую роль и раздавать окружающим четкие адресные указания: кто именно должен вызвать скорую помощь, кто - МЧС или полицию, кому искать спасателей на пляже или лодку. От этих быстрых и слаженных действий в конечном итоге будет зависеть жизнь человека.А чтобы избежать таких ситуаций, руководитель центра медицины катастроф рекомендует купаться только в установленных для этого местах. Там должны присутствовать спасатели, обученные базовым навыкам первой медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организованоНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615260_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e0782c6adb4a5580d1bc14b7e761a687.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, галина буглак, центр медицины катастроф в крыму, первая помощь, первичная экстренная медицинская помощь, совет эксперта
Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку

Как оказать первую помощь спасенному на воде – советы врача

07:41 04.08.2024
 
Спасательный круг
Спасательный круг
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. После извлечения из воды утопающего следует немедленно начать ему делать сердечно-легочную реанимацию. О правилах первой помощи в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
"Когда извлекли из воды и нет еще служб, которые могут оказать помощь профессионально, то надо освободить человека от излишков воды, положить на ровную поверхность и приступить к базовой сердечно-легочной реанимации", - говорит она.
Этим навыкам всех учат с детства, сказала Галина Буглак. Люди часто боятся их применять, чтобы не сломать потерпевшему ребра. Но даже неправильно проведенные манипуляции лучше полного бездействия.
"Если вы сделаете это неправильно, но попытаетесь, это будет лучше, чем вы не сделаете совсем ничего. Если сломается 1-2 ребра, но при этом запустится сердце, значит, будет жить человек. А можно ничего не делать, ребра будут красивые, но человек умер", - говорит она.
Кроме того, до приезда скорой помощи можно обратиться к сотрудникам полиции или Росгвардии, если таковые есть поблизости.
"На базе нашего центра есть учебно-тренировочный отдел, где мы обучаем отдельные категории граждан, например, полицию и Росгвардию, принципам оказания первой помощи. Потому что они тоже могут попадать в такие ситуации, когда необходимо будет их применить", - советует эксперт.
Извлекать человека из воды следует осторожно, поскольку в полубессознательном состоянии жертва может утопить своего спасителя. Не стоит также бросать в человека какие бы то ни было предметы. В истории скорой помощи в Крыму был случай, когда утопающего спасали гарпуном, привела пример Галина Буглак.
"Это все из жизни, когда гарпуном пытались спасти. Гарпун - палка с острым наконечником, серьезное холодное оружие. И вторичные травмы оказались в дальнейшем сложнее, чем само утопление", - говорит специалист.
В критической ситуации кто-то должен взять на себя руководящую роль и раздавать окружающим четкие адресные указания: кто именно должен вызвать скорую помощь, кто - МЧС или полицию, кому искать спасателей на пляже или лодку. От этих быстрых и слаженных действий в конечном итоге будет зависеть жизнь человека.
А чтобы избежать таких ситуаций, руководитель центра медицины катастроф рекомендует купаться только в установленных для этого местах. Там должны присутствовать спасатели, обученные базовым навыкам первой медицинской помощи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано
Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил
 
КрымГалина БуглакЦентр медицины катастроф в КрымуПервая помощьПервичная экстренная медицинская помощьСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:12США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"
07:41Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку
07:01Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России
00:01Где в Крыму в воскресенье прольются дожди
00:00Какой сегодня праздник: 4 августа
22:07Ситуация на Крымском мосту к вечеру субботы – сколько ждать проезда
21:57Главное за день: 3 августа
21:26Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории США
21:03В Харькове сняли доску борцам с фашизмом из-за даты начала войны
20:39ЧС республиканского масштаба объявлена в Бурятии из-за паводков
20:08Два курортных поселка под Ялтой полностью обесточены
19:59В Евпатории тысячи людей остались без света
19:42Урожай винограда в Крыму: эксперты оценили риски аномально жаркого лета
19:13Умер актер из сериалов "Кухня" и "Моя прекрасная няня"
18:59На севере Крыма устранили аварию на магистрали – когда дадут воду
18:44Олимпиада в Париже и атаки на Севастополь: топ новостей недели
18:22Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ
18:09Смертельный наезд – под Евпаторией иномарка сбила водителя другого авто
18:02Что поразило делегацию из Сенегала в Севастополе
17:41Отстали от графика: когда достроят новую поликлинику в Симферополе
Лента новостейМолния