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Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку

Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку

После извлечения из воды утопающего следует немедленно начать ему делать сердечно-легочную реанимацию. О правилах первой помощи в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T07:41

2024-08-04T07:41

2024-08-04T07:41

крым

галина буглак

центр медицины катастроф в крыму

первая помощь

первичная экстренная медицинская помощь

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. После извлечения из воды утопающего следует немедленно начать ему делать сердечно-легочную реанимацию. О правилах первой помощи в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак."Когда извлекли из воды и нет еще служб, которые могут оказать помощь профессионально, то надо освободить человека от излишков воды, положить на ровную поверхность и приступить к базовой сердечно-легочной реанимации", - говорит она.Этим навыкам всех учат с детства, сказала Галина Буглак. Люди часто боятся их применять, чтобы не сломать потерпевшему ребра. Но даже неправильно проведенные манипуляции лучше полного бездействия.Кроме того, до приезда скорой помощи можно обратиться к сотрудникам полиции или Росгвардии, если таковые есть поблизости."На базе нашего центра есть учебно-тренировочный отдел, где мы обучаем отдельные категории граждан, например, полицию и Росгвардию, принципам оказания первой помощи. Потому что они тоже могут попадать в такие ситуации, когда необходимо будет их применить", - советует эксперт.Извлекать человека из воды следует осторожно, поскольку в полубессознательном состоянии жертва может утопить своего спасителя. Не стоит также бросать в человека какие бы то ни было предметы. В истории скорой помощи в Крыму был случай, когда утопающего спасали гарпуном, привела пример Галина Буглак.В критической ситуации кто-то должен взять на себя руководящую роль и раздавать окружающим четкие адресные указания: кто именно должен вызвать скорую помощь, кто - МЧС или полицию, кому искать спасателей на пляже или лодку. От этих быстрых и слаженных действий в конечном итоге будет зависеть жизнь человека.А чтобы избежать таких ситуаций, руководитель центра медицины катастроф рекомендует купаться только в установленных для этого местах. Там должны присутствовать спасатели, обученные базовым навыкам первой медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организованоНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, галина буглак, центр медицины катастроф в крыму, первая помощь, первичная экстренная медицинская помощь, совет эксперта