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Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку
Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку
После извлечения из воды утопающего следует немедленно начать ему делать сердечно-легочную реанимацию. О правилах первой помощи в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T07:41
2024-08-04T07:41
2024-08-04T07:41
крым
галина буглак
центр медицины катастроф в крыму
первая помощь
первичная экстренная медицинская помощь
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. После извлечения из воды утопающего следует немедленно начать ему делать сердечно-легочную реанимацию. О правилах первой помощи в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак."Когда извлекли из воды и нет еще служб, которые могут оказать помощь профессионально, то надо освободить человека от излишков воды, положить на ровную поверхность и приступить к базовой сердечно-легочной реанимации", - говорит она.Этим навыкам всех учат с детства, сказала Галина Буглак. Люди часто боятся их применять, чтобы не сломать потерпевшему ребра. Но даже неправильно проведенные манипуляции лучше полного бездействия.Кроме того, до приезда скорой помощи можно обратиться к сотрудникам полиции или Росгвардии, если таковые есть поблизости."На базе нашего центра есть учебно-тренировочный отдел, где мы обучаем отдельные категории граждан, например, полицию и Росгвардию, принципам оказания первой помощи. Потому что они тоже могут попадать в такие ситуации, когда необходимо будет их применить", - советует эксперт.Извлекать человека из воды следует осторожно, поскольку в полубессознательном состоянии жертва может утопить своего спасителя. Не стоит также бросать в человека какие бы то ни было предметы. В истории скорой помощи в Крыму был случай, когда утопающего спасали гарпуном, привела пример Галина Буглак.В критической ситуации кто-то должен взять на себя руководящую роль и раздавать окружающим четкие адресные указания: кто именно должен вызвать скорую помощь, кто - МЧС или полицию, кому искать спасателей на пляже или лодку. От этих быстрых и слаженных действий в конечном итоге будет зависеть жизнь человека.А чтобы избежать таких ситуаций, руководитель центра медицины катастроф рекомендует купаться только в установленных для этого местах. Там должны присутствовать спасатели, обученные базовым навыкам первой медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организованоНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил
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РИА Новости Крым
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крым, галина буглак, центр медицины катастроф в крыму, первая помощь, первичная экстренная медицинская помощь, совет эксперта
Не надо бояться: как оказать первую помощь спасенному на воде человеку
Как оказать первую помощь спасенному на воде – советы врача
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. После извлечения из воды утопающего следует немедленно начать ему делать сердечно-легочную реанимацию. О правилах первой помощи в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
"Когда извлекли из воды и нет еще служб, которые могут оказать помощь профессионально, то надо освободить человека от излишков воды, положить на ровную поверхность и приступить к базовой сердечно-легочной реанимации", - говорит она.
Этим навыкам всех учат с детства, сказала Галина Буглак. Люди часто боятся их применять, чтобы не сломать потерпевшему ребра. Но даже неправильно проведенные манипуляции лучше полного бездействия.
"Если вы сделаете это неправильно, но попытаетесь, это будет лучше, чем вы не сделаете совсем ничего. Если сломается 1-2 ребра, но при этом запустится сердце, значит, будет жить человек. А можно ничего не делать, ребра будут красивые, но человек умер", - говорит она.
Кроме того, до приезда скорой помощи можно обратиться к сотрудникам полиции или Росгвардии, если таковые есть поблизости.
"На базе нашего центра есть учебно-тренировочный отдел, где мы обучаем отдельные категории граждан, например, полицию и Росгвардию, принципам оказания первой помощи. Потому что они тоже могут попадать в такие ситуации, когда необходимо будет их применить", - советует эксперт.
Извлекать человека из воды следует осторожно, поскольку в полубессознательном состоянии жертва может утопить своего спасителя. Не стоит также бросать в человека какие бы то ни было предметы. В истории скорой помощи в Крыму был случай, когда утопающего спасали гарпуном, привела пример Галина Буглак.
"Это все из жизни, когда гарпуном пытались спасти. Гарпун - палка с острым наконечником, серьезное холодное оружие. И вторичные травмы оказались в дальнейшем сложнее, чем само утопление", - говорит специалист.
В критической ситуации кто-то должен взять на себя руководящую роль и раздавать окружающим четкие адресные указания: кто именно должен вызвать скорую помощь, кто - МЧС или полицию, кому искать спасателей на пляже или лодку. От этих быстрых и слаженных действий в конечном итоге будет зависеть жизнь человека.
А чтобы избежать таких ситуаций, руководитель центра медицины катастроф рекомендует купаться только в установленных для этого местах. Там должны присутствовать спасатели, обученные базовым навыкам первой медицинской помощи.
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