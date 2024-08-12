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Ждать ли бабьего лета в Крыму - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Ждать ли бабьего лета в Крыму
Ждать ли бабьего лета в Крыму - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Ждать ли бабьего лета в Крыму
Бабье лето придет в Россию в сентябре, а в Крыму теплыми будут все месяцы осени, причем температура воздуха в сентябре будет превышать норму. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T07:01
2024-08-12T07:01
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
крым
бархатный сезон в крыму
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Бабье лето придет в Россию в сентябре, а в Крыму теплыми будут все месяцы осени, причем температура воздуха в сентябре будет превышать норму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Что касается осадков, то их количество на полуострове в сентябре будет около нормы, но с небольшим дефицитом на Южном побережье, добавил эксперт."И сентябрь, и октябрь, и ноябрь температура и погода будут оставаться если не в норме, то чуть ее превышать", – сказал Тишковец.По его мнению, и зима в этом году в Крыму "опять будет достаточно теплая, слякотная и сырая"."Поэтому никаких предпосылок для наступления раннего осенне-зимнего сезона я в этом году не вижу", – заключил он.В прошлом году в Крыму в начале осени воздух прогревался до +30 градусов, а вода в море до +24… +25 градусов, как летом. Ранее Тишковец заявлял, что июль в Крыму побил все рекорды за полтора века. Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовРазмытый холодный фронт: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОСЗатяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
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центр погоды "фобос", крым, бархатный сезон в крыму, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, новости крыма
Ждать ли бабьего лета в Крыму

Сентябрь в Крыму будет ставить температурные рекорды – ФОБОС

07:01 12.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБархатный сезон в Крыму
Бархатный сезон в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Бабье лето придет в Россию в сентябре, а в Крыму теплыми будут все месяцы осени, причем температура воздуха в сентябре будет превышать норму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Нас ждет неплохое бабье лето, причем на обширных просторах Русской равнины. Сентябрь будет достаточно теплым. По крайней мере в Крыму он будет превышать на градус-два положенные нормы", – сказал Тишковец.

Что касается осадков, то их количество на полуострове в сентябре будет около нормы, но с небольшим дефицитом на Южном побережье, добавил эксперт.
"И сентябрь, и октябрь, и ноябрь температура и погода будут оставаться если не в норме, то чуть ее превышать", – сказал Тишковец.
По его мнению, и зима в этом году в Крыму "опять будет достаточно теплая, слякотная и сырая".
"Поэтому никаких предпосылок для наступления раннего осенне-зимнего сезона я в этом году не вижу", – заключил он.
В прошлом году в Крыму в начале осени воздух прогревался до +30 градусов, а вода в море до +24… +25 градусов, как летом.
Ранее Тишковец заявлял, что июль в Крыму побил все рекорды за полтора века.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"КрымБархатный сезон в КрымуПогода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецНовости Крыма
 
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