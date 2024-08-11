https://crimea.ria.ru/20240811/v-khersonskoy-oblasti-ustranili-posledstviya-masshtabnoy-avarii-na-lep-1139522124.html

В Херсонской области устранили последствия масштабной аварии на ЛЭП

В Херсонской области устранили последствия масштабной аварии на ЛЭП - РИА Новости Крым, 11.08.2024

В Херсонской области устранили последствия масштабной аварии на ЛЭП

Жители населенных пунктов пяти округов Херсонской области запитаны – энергоснабжение в регионе после аварии полностью восстановлено, сообщил глава области... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T19:31

2024-08-11T19:31

2024-08-11T19:31

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Жители населенных пунктов пяти округов Херсонской области запитаны – энергоснабжение в регионе после аварии полностью восстановлено, сообщил глава области Владимир Сальдо.10 августа из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в связи с повреждением сразу шести опор ЛЭП мощностью 150 кВ в Запорожской области. Без электроснабжения в Херсонской области остались жители Генического, Новотроицкого, Ивановского, Каховского и Новокаховского округов. В воскресенье глава области Владимир Сальдо сообщил, что без света в регионе оставались 157 900 жителей 133 населенных пунктов. К вечеру по резервной схеме была восстановлена подача электричества жителям части населенных пунктов Генического и Новотроицкого округов.

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, жкх, общество, новые регионы россии, погода, новости