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В Херсонской области устранили последствия масштабной аварии на ЛЭП
В Херсонской области устранили последствия масштабной аварии на ЛЭП - РИА Новости Крым, 11.08.2024
В Херсонской области устранили последствия масштабной аварии на ЛЭП
Жители населенных пунктов пяти округов Херсонской области запитаны – энергоснабжение в регионе после аварии полностью восстановлено, сообщил глава области... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T19:31
2024-08-11T19:31
2024-08-11T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Жители населенных пунктов пяти округов Херсонской области запитаны – энергоснабжение в регионе после аварии полностью восстановлено, сообщил глава области Владимир Сальдо.10 августа из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в связи с повреждением сразу шести опор ЛЭП мощностью 150 кВ в Запорожской области. Без электроснабжения в Херсонской области остались жители Генического, Новотроицкого, Ивановского, Каховского и Новокаховского округов. В воскресенье глава области Владимир Сальдо сообщил, что без света в регионе оставались 157 900 жителей 133 населенных пунктов. К вечеру по резервной схеме была восстановлена подача электричества жителям части населенных пунктов Генического и Новотроицкого округов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, жкх, общество, новые регионы россии, погода, новости
В Херсонской области устранили последствия масштабной аварии на ЛЭП
Энергоснабжения Херсонской области полностью восстановлено – Сальдо