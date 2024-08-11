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В Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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В Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия
В Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия - РИА Новости Крым, 11.08.2024
В Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия
В Краснодарском крае следователи устанавливают обстоятельства резонансного происшествия – в Сочи во время купания на мужчину наехал катер и скрылся с места... РИА Новости Крым, 11.08.2024
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сочи
кубань
краснодарский край
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае следователи устанавливают обстоятельства резонансного происшествия – в Сочи во время купания на мужчину наехал катер и скрылся с места происшествия, сообщают в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.Отмечается, что инцидент произошел в Хостинском районе города накануне вечером.На видео, размещенном в интернете, пострадавший показывает травму у себя на голове и рассказывает, что ему чудом удалось спастись. Он смог оттолкнуться от борта и не попасть под винт.Сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельство произошедшего."Следователем организован комплекс процессуальных действий, направленных на установление личности судоводителя, причин, условий и обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба ведомства.В Черноморском районе Крыма в августе прошлого года столкнулись два прогулочных катера на расстоянии около двухсот метров от берега. В результате пострадали три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из ХабаровскаВозле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордахМорские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона
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сочи, кубань, краснодарский край, происшествия, общество, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия

Следком разыскивают водителя катера после наезда на мужчину в Черном море в Сочи

17:39 11.08.2024 (обновлено: 17:41 11.08.2024)
 
© Официальный канал Западного МСУТ СК РоссииВ Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия
В Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия
© Официальный канал Западного МСУТ СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае следователи устанавливают обстоятельства резонансного происшествия – в Сочи во время купания на мужчину наехал катер и скрылся с места происшествия, сообщают в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Отмечается, что инцидент произошел в Хостинском районе города накануне вечером.
"В акватории Черного моря, напротив пляжа "Мыс Видный" катер, водитель которого не обеспечил безопасное расстояние и скорость движения, совершил наезд на купающегося в море мужчину, после чего водитель катера скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
На видео, размещенном в интернете, пострадавший показывает травму у себя на голове и рассказывает, что ему чудом удалось спастись. Он смог оттолкнуться от борта и не попасть под винт.
Сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельство произошедшего.
"Следователем организован комплекс процессуальных действий, направленных на установление личности судоводителя, причин, условий и обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба ведомства.
В Черноморском районе Крыма в августе прошлого года столкнулись два прогулочных катера на расстоянии около двухсот метров от берега. В результате пострадали три человека.
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СочиКубаньКраснодарский крайПроисшествияОбществоНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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