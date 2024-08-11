https://crimea.ria.ru/20240811/v-chernom-more-kater-naekhal-na-muzhchinu-i-skrylsya-s-mesta-proisshestviya-1139520282.html

В Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия

В Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия - РИА Новости Крым, 11.08.2024

В Черном море катер наехал на мужчину и скрылся с места происшествия

В Краснодарском крае следователи устанавливают обстоятельства резонансного происшествия – в Сочи во время купания на мужчину наехал катер и скрылся с места... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T17:39

2024-08-11T17:39

2024-08-11T17:41

сочи

кубань

краснодарский край

происшествия

общество

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае следователи устанавливают обстоятельства резонансного происшествия – в Сочи во время купания на мужчину наехал катер и скрылся с места происшествия, сообщают в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.Отмечается, что инцидент произошел в Хостинском районе города накануне вечером.На видео, размещенном в интернете, пострадавший показывает травму у себя на голове и рассказывает, что ему чудом удалось спастись. Он смог оттолкнуться от борта и не попасть под винт.Сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельство произошедшего."Следователем организован комплекс процессуальных действий, направленных на установление личности судоводителя, причин, условий и обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба ведомства.В Черноморском районе Крыма в августе прошлого года столкнулись два прогулочных катера на расстоянии около двухсот метров от берега. В результате пострадали три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из ХабаровскаВозле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордахМорские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, кубань, краснодарский край, происшествия, общество, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)