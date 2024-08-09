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Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски
Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски
По местам жительства фигурантов дела об издевательствах над мужчиной в Симферополе прошли обыски. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T11:33
2024-08-09T11:35
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. По местам жительства фигурантов дела об издевательствах над мужчиной в Симферополе прошли обыски. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, расследование инцидента продолжается.Сотрудники крымского Следкома ранее обнаружили в соцсетях видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом. Из-за инцидента было возбуждено уголовное дело, которое было взято на контроль центрального аппарата СК.Накануне молодых людей задержали - ими оказались 17 и 18-летние жители Симферополя. Пистолет, которым они запугивали прохожего, был игрушечным.Расследование уголовного дела по факту хулиганских действий продолжается, уточнили в пресс-службе регионального Следкома.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в КрымуАрест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулиганаЖитель Подмосковья избил севастопольца за букву Z на машине
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РИА Новости Крым
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5
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96
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симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, закон и право, общество, новости крыма, крым
Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски

СК продолжает следствие по делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе

11:33 09.08.2024 (обновлено: 11:35 09.08.2024)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСК продолжает следствие по делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе
СК продолжает следствие по делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. По местам жительства фигурантов дела об издевательствах над мужчиной в Симферополе прошли обыски. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, расследование инцидента продолжается.
Сотрудники крымского Следкома ранее обнаружили в соцсетях видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом. Из-за инцидента было возбуждено уголовное дело, которое было взято на контроль центрального аппарата СК.
Накануне молодых людей задержали - ими оказались 17 и 18-летние жители Симферополя. Пистолет, которым они запугивали прохожего, был игрушечным.
"В рамках следствия проведены обыски по местам жительства юношей, будет дана обстановка в их семьях и воспитательному процессу", - сообщают правоохранители в пятницу.
Расследование уголовного дела по факту хулиганских действий продолжается, уточнили в пресс-службе регионального Следкома.
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