https://crimea.ria.ru/20240809/izdevatelstvo-nad-muzhchinoy-v-krymu---u-figurantov-dela-proshli-obyski-1139475249.html

Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски

Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски

По местам жительства фигурантов дела об издевательствах над мужчиной в Симферополе прошли обыски. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T11:33

2024-08-09T11:33

2024-08-09T11:35

симферополь

гсу ск россии по крыму и севастополю

происшествия

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. По местам жительства фигурантов дела об издевательствах над мужчиной в Симферополе прошли обыски. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, расследование инцидента продолжается.Сотрудники крымского Следкома ранее обнаружили в соцсетях видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом. Из-за инцидента было возбуждено уголовное дело, которое было взято на контроль центрального аппарата СК.Накануне молодых людей задержали - ими оказались 17 и 18-летние жители Симферополя. Пистолет, которым они запугивали прохожего, был игрушечным.Расследование уголовного дела по факту хулиганских действий продолжается, уточнили в пресс-службе регионального Следкома.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в КрымуАрест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулиганаЖитель Подмосковья избил севастопольца за букву Z на машине

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, закон и право, общество, новости крыма, крым