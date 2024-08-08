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В Крыму растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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В Крыму растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями
В Крыму растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Крыму растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями
Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму – это прогнозируемое увеличение, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым начальник отдела... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T15:57
2024-08-08T16:01
роспотребнадзор
светлана листопад
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму – это прогнозируемое увеличение, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Светлана Листопад.Пик заболеваемости острыми кишечными инфекциями для Республики Крым приходится обычно на август. Однако Светлана Листопад отметила, что в 2024 году на развитие ОКИ влияют аномально высокие температуры воздуха и морской воды."Более раннее потепление в июле отмечалось на протяжении почти двух недель, повышение допустимых температур более чем на 7-8 градусов. Это тоже сыграло свою роль", – объяснила специалист.Чтобы исключить риски возникновения массовых очагов инфекции, в Роспотребнадзоре регулярно проверяют работу предприятий общественного питания. Кроме того, в Крыму ведется постоянный мониторинг качества морской воды. Светлана Листопад также напомнила, что ОКИ – это болезнь грязных рук, и чтобы избежать проблем, следует выполнять элементарные правила гигиены.Согласно данным Роспотребнадзора, в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев ОКИ выросло по сравнению с 2023 годом. В Крыму уровень заболеваемости вырос от 20% до 30% в разных регионах, в Севастополе этот показатель увеличился на 50-60%.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляжах Алушты выявлены нарушенияЧистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрииЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей
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роспотребнадзор, светлана листопад, новости крыма, здоровье, крым, видео
В Крыму растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями

В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Крыму

15:57 08.08.2024 (обновлено: 16:01 08.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму – это прогнозируемое увеличение, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Светлана Листопад.

"Любая инфекция развивается циклично, имеет многолетние периоды подъема и спада заболеваемости. 2024 год у нас является вторым годом подъема заболеваемости. Поэтому показатели у нас действительно в этом году увеличились, это прогнозируемое увеличение", – сказала она.

Пик заболеваемости острыми кишечными инфекциями для Республики Крым приходится обычно на август. Однако Светлана Листопад отметила, что в 2024 году на развитие ОКИ влияют аномально высокие температуры воздуха и морской воды.
"Более раннее потепление в июле отмечалось на протяжении почти двух недель, повышение допустимых температур более чем на 7-8 градусов. Это тоже сыграло свою роль", – объяснила специалист.
Чтобы исключить риски возникновения массовых очагов инфекции, в Роспотребнадзоре регулярно проверяют работу предприятий общественного питания. Кроме того, в Крыму ведется постоянный мониторинг качества морской воды. Светлана Листопад также напомнила, что ОКИ – это болезнь грязных рук, и чтобы избежать проблем, следует выполнять элементарные правила гигиены.
Согласно данным Роспотребнадзора, в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев ОКИ выросло по сравнению с 2023 годом. В Крыму уровень заболеваемости вырос от 20% до 30% в разных регионах, в Севастополе этот показатель увеличился на 50-60%.
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