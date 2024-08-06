https://crimea.ria.ru/20240806/v-sevastopole-dvum-lgotnikam-vydali-odin-uchastok--otkryto-delo-1139410868.html

В Севастополе двум льготникам выдали один участок – открыто дело

В Севастополе двум льготникам выдали один участок – открыто дело - РИА Новости Крым, 06.08.2024

В Севастополе двум льготникам выдали один участок – открыто дело

В Севастополе один и тот же земельный участок дважды выделили двум гражданам льготной категории. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T21:04

2024-08-06T21:04

2024-08-06T21:04

севастополь

прокуратура города севастополя

новости

земля

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе один и тот же земельный участок дважды выделили двум гражданам льготной категории. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту возбуждены уголовные дела.По данным надзорного ведомства, речь идет об участке площадью в тысячу "квадратов" и кадастровой стоимостью в 2 миллиона рублей на территории ТСН "Жилищник-Д", который в декабре 2023 года без торгов был выделен в аренду по заявлению участника боевых действий.Прокуратура опротестовала действия департамента. Более позднее распоряжение отменено. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Надзорное ведомство контролирует ход следствия."Также прокуратура осуществляет процессуальный надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами в отношении специалиста Департамента, который подозревается в неправомерном копировании для своего знакомого охраняемых законом компьютерных данных о свободных земельных участках, предназначенных для льготной категории граждан", – добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздал 53 участка земли: в Крыму экс-глава сельсовета пойдет под судВ Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВОБоец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, новости, земля, происшествия