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В Севастополе двум льготникам выдали один участок – открыто дело
В Севастополе двум льготникам выдали один участок – открыто дело - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Севастополе двум льготникам выдали один участок – открыто дело
В Севастополе один и тот же земельный участок дважды выделили двум гражданам льготной категории. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T21:04
2024-08-06T21:04
2024-08-06T21:04
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новости
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе один и тот же земельный участок дважды выделили двум гражданам льготной категории. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту возбуждены уголовные дела.По данным надзорного ведомства, речь идет об участке площадью в тысячу "квадратов" и кадастровой стоимостью в 2 миллиона рублей на территории ТСН "Жилищник-Д", который в декабре 2023 года без торгов был выделен в аренду по заявлению участника боевых действий.Прокуратура опротестовала действия департамента. Более позднее распоряжение отменено. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Надзорное ведомство контролирует ход следствия."Также прокуратура осуществляет процессуальный надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами в отношении специалиста Департамента, который подозревается в неправомерном копировании для своего знакомого охраняемых законом компьютерных данных о свободных земельных участках, предназначенных для льготной категории граждан", – добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздал 53 участка земли: в Крыму экс-глава сельсовета пойдет под судВ Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВОБоец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости, земля, происшествия
В Севастополе двум льготникам выдали один участок – открыто дело
В Севастополе двум льготникам выделили один и тот же земельный участок – прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе один и тот же земельный участок дважды выделили двум гражданам льготной категории. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту возбуждены уголовные дела.
По данным надзорного ведомства, речь идет об участке площадью в тысячу "квадратов" и кадастровой стоимостью в 2 миллиона рублей на территории ТСН "Жилищник-Д", который в декабре 2023 года без торгов был выделен в аренду по заявлению участника боевых действий.
"Однако в дальнейшем сведения об этом были удалены из Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Севастополе, а в январе 2024 года Департаментом издано распоряжение о предоставлении того же земельного участка в аренду без проведения торгов иному лицу льготной категории, в нарушение прав первого заявителя", – сказано в сообщении.
Прокуратура опротестовала действия департамента. Более позднее распоряжение отменено. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Надзорное ведомство контролирует ход следствия.
"Также прокуратура осуществляет процессуальный надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами в отношении специалиста Департамента, который подозревается в неправомерном копировании для своего знакомого охраняемых законом компьютерных данных о свободных земельных участках, предназначенных для льготной категории граждан", – добавили в ведомстве.
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