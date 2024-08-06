https://crimea.ria.ru/20240806/strelba-v-sevastopolskoy-bukhte---flot-provodit-ucheniya-1139384331.html

Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения

Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения

В Севастополе военные проводят плановые учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T10:54

2024-08-06T10:54

2024-08-06T10:54

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

новости крыма

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят плановые учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, учения военных продлятся ориентировочно до 14 часов. Обстановка в городе спокойная.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовВ Новороссийске будут греметь взрывыВ Севастополе пройдут вторые за день учения флота

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот