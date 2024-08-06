Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/strelba-v-sevastopolskoy-bukhte---flot-provodit-ucheniya-1139384331.html
Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения
Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения
В Севастополе военные проводят плановые учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T10:54
2024-08-06T10:54
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости крыма
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138129866_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_5d2ba7a36d7ede3a5f04a1c394f6ddf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят плановые учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, учения военных продлятся ориентировочно до 14 часов. Обстановка в городе спокойная.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовВ Новороссийске будут греметь взрывыВ Севастополе пройдут вторые за день учения флота
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138129866_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_e68de9071260cd85eadd0966cbcfeab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения

В Севастополе стреляют - флот проводит учения на внешнем рейде

10:54 06.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят плановые учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На внешнем рейде Севастопольской бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - сообщил Развожаев.
По его данным, учения военных продлятся ориентировочно до 14 часов. Обстановка в городе спокойная.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантов
В Новороссийске будут греметь взрывы
В Севастополе пройдут вторые за день учения флота
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости КрымаУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
12:28Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации
12:07Срок за госизмену: жителя Крыма приговорили к 18 годам
11:50Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой
11:28Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
11:22Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума
11:07Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены
10:54Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения
10:43Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году
10:24Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
10:19В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов
10:13Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
10:07ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
09:52В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
09:49Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель
09:4522 дрона над регионами РФ - в Курской области ранены мирные жители
09:34Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
09:22Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
09:07На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
08:57Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Лента новостейМолния