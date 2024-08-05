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Почти тысяча жителей Керчи остались без света из-за аварии
Почти тысяча жителей Керчи остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Почти тысяча жителей Керчи остались без света из-за аварии
Авария на сетях в Керчи оставила без электроэнергии почти 1000 человек, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T10:28
2024-08-05T10:28
2024-08-05T10:28
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Авария на сетях в Керчи оставила без электроэнергии почти 1000 человек, сообщает администрация города.Восстановить электроснабжение потребителей планируется в течение трех часов.Во вторник, 30 июля, жители Керчи, а также сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино были обесточены из-за технологического нарушения на подстанции. Без света остались порядка 53 тысяч человек.Причиной отключения электричества и пожаров в Керчи стал сильный ветер, который повредил провода. Абоненты были подключены в течение 20 минут.3 августа в Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены 18 подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города. Без света остались более 4300 человек.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Почти тысяча жителей Керчи остались без света из-за аварии
В Керчи из-за аварии на электросетях более тысячи человек остались без света