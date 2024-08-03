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В Евпатории тысячи людей остались без света

В Евпатории тысячи людей остались без света - РИА Новости Крым, 03.08.2024

В Евпатории тысячи людей остались без света

В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены 18 подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города – без света более 4300 человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T19:59

2024-08-03T19:59

2024-08-03T20:04

евпатория

крым

владимир воронкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены 18 подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города – без света более 4300 человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Он уточнил, что без электроэнергии в данный момент остаются 4307 абонента. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Ранее в субботу сообщалось, что после аварии на сетях холодного водоснабжения порядка 2500 абонентов в Феодосии остались без водоснабжения. Под отключения попали более 30 улиц и десяток переулков. Также без воды были жители Армянска и сел Волошино, Перекоп и Суворово в Красноперекопском районе. Последствия аварии устранили к вечеру.

https://crimea.ria.ru/20240802/mintrans-rf-predlozhil-zapretit-sudokhodstvo-v-zone-energomosta-v-krym-1139317072.html

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