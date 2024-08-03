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В Евпатории тысячи людей остались без света - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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В Евпатории тысячи людей остались без света
В Евпатории тысячи людей остались без света - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В Евпатории тысячи людей остались без света
В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены 18 подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города – без света более 4300 человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T19:59
2024-08-03T20:04
евпатория
крым
владимир воронкин
гуп рк "крымэнерго"
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены 18 подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города – без света более 4300 человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Он уточнил, что без электроэнергии в данный момент остаются 4307 абонента. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Ранее в субботу сообщалось, что после аварии на сетях холодного водоснабжения порядка 2500 абонентов в Феодосии остались без водоснабжения. Под отключения попали более 30 улиц и десяток переулков. Также без воды были жители Армянска и сел Волошино, Перекоп и Суворово в Красноперекопском районе. Последствия аварии устранили к вечеру.
https://crimea.ria.ru/20240802/mintrans-rf-predlozhil-zapretit-sudokhodstvo-v-zone-energomosta-v-krym-1139317072.html
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В Евпатории тысячи людей остались без света

В Евпатории обесточены 18 трансформаторных подстанций из-за аварии на сетях - Воронкин

19:59 03.08.2024 (обновлено: 20:04 03.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция в Крыму
Электрическая подстанция в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены 18 подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города – без света более 4300 человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городе Евпатория. Обесточено 18 ТП, 2019 точек поставок", – написал Воронкин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что без электроэнергии в данный момент остаются 4307 абонента. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Ранее в субботу сообщалось, что после аварии на сетях холодного водоснабжения порядка 2500 абонентов в Феодосии остались без водоснабжения. Под отключения попали более 30 улиц и десяток переулков. Также без воды были жители Армянска и сел Волошино, Перекоп и Суворово в Красноперекопском районе. Последствия аварии устранили к вечеру.
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