https://crimea.ria.ru/20240803/armyansk-i-tri-sela-na-severe-kryma-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii-1139336667.html

Армянск и три села на севере Крыма остались без воды из-за аварии

Армянск и три села на севере Крыма остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Армянск и три села на севере Крыма остались без воды из-за аварии

Жители Армянска и трех сел в Красноперекопском районе Крыма до вечера субботы остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T15:01

2024-08-03T15:01

2024-08-03T15:01

крым

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красноперекопский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Жители Армянска и трех сел в Красноперекопском районе Крыма до вечера субботы остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в "Воде Крыма".Ранее в субботу сообщалось, что после аварии на сетях холодного водоснабжения порядка 2500 абонентов в Феодосии остались без водоснабжения. Под отключения попали более 30 улиц и десяток переулков.

https://crimea.ria.ru/20240802/v-krymu-rastet-potreblenie-pitevoy-vody-na-skolko-khvatit-zapasov-1139287916.html

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2024

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