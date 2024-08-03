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Армянск и три села на севере Крыма остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Армянск и три села на севере Крыма остались без воды из-за аварии
Армянск и три села на севере Крыма остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Армянск и три села на севере Крыма остались без воды из-за аварии
Жители Армянска и трех сел в Красноперекопском районе Крыма до вечера субботы остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T15:01
2024-08-03T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Жители Армянска и трех сел в Красноперекопском районе Крыма до вечера субботы остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в "Воде Крыма".Ранее в субботу сообщалось, что после аварии на сетях холодного водоснабжения порядка 2500 абонентов в Феодосии остались без водоснабжения. Под отключения попали более 30 улиц и десяток переулков.
https://crimea.ria.ru/20240802/v-krymu-rastet-potreblenie-pitevoy-vody-na-skolko-khvatit-zapasov-1139287916.html
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Армянск и три села на севере Крыма остались без воды из-за аварии

Армянск и три села на севере Крыма остались без воды после аварии на магистральных сетях

15:01 03.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Жители Армянска и трех сел в Красноперекопском районе Крыма до вечера субботы остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в "Воде Крыма".
"В связи с аварийно-ремонтными работами на магистральном водоводе Ду 530мм, до 20:00 (ориентировочно) 3 августа будет частичное или полное отсутствие водоснабжения в Армянске, селах Волошино, Перекоп и Суворово", - сказано в сообщении.
Ранее в субботу сообщалось, что после аварии на сетях холодного водоснабжения порядка 2500 абонентов в Феодосии остались без водоснабжения. Под отключения попали более 30 улиц и десяток переулков.
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