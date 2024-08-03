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Авария на сетях: в Феодосии без воды остались порядка 2500 абонентов
Авария на сетях: в Феодосии без воды остались порядка 2500 абонентов - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Авария на сетях: в Феодосии без воды остались порядка 2500 абонентов
В Феодосии порядка 2500 абонентов в субботу остались без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии порядка 2500 абонентов в субботу остались без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что ограничения коснулись жителей более 30 улиц и прилегающих к ним переулков. В списке ул. Боевая, ул. Русская, ул. Революционная, ул. Вересаева, ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Мокроуса, ул. Обуховой, ул. Семашко, ул. 3-го Кавалерийского корпуса, ул. 30-й Стрелковой дивизии, ул. Земская, ул. Украинская (частично), Симферопольское Шоссе №1-3, ул. Кирова, ул. Назукина, ул. В. Коробкова, ул. Победы, ул. 1 Мая, ул. Стамова, просп. Айвазовского, ул. Генерала Горбачева, ул. Федько №1, а также прилегающие улицы и переулки.Также без воды жители переулков Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный, По данным администрации Феодосии, ремонтные работы проводятся в связи с утечкой из-под земли.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовЗапас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц
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Авария на сетях: в Феодосии без воды остались порядка 2500 абонентов
Порядка 2500 абонентов в Феодосии остались без водоснабжения из-за аварии на сетях
10:47 03.08.2024 (обновлено: 10:49 03.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии порядка 2500 абонентов в субботу остались без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
"В связи аварией на сетях холодного водоснабжения в Феодосии по ул. Революционная-Карла Маркса ориентировочно до 16:00 3 августа ограничено водоснабжение", - сказано в сообщении компании в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения коснулись жителей более 30 улиц и прилегающих к ним переулков. В списке ул. Боевая, ул. Русская, ул. Революционная, ул. Вересаева, ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Мокроуса, ул. Обуховой, ул. Семашко, ул. 3-го Кавалерийского корпуса, ул. 30-й Стрелковой дивизии, ул. Земская, ул. Украинская (частично), Симферопольское Шоссе №1-3, ул. Кирова, ул. Назукина, ул. В. Коробкова, ул. Победы, ул. 1 Мая, ул. Стамова, просп. Айвазовского, ул. Генерала Горбачева, ул. Федько №1, а также прилегающие улицы и переулки.
Также без воды жители переулков Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный,
По данным администрации Феодосии, ремонтные работы проводятся в связи с утечкой из-под земли.
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