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Авария на сетях: в Феодосии без воды остались порядка 2500 абонентов

Авария на сетях: в Феодосии без воды остались порядка 2500 абонентов - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Авария на сетях: в Феодосии без воды остались порядка 2500 абонентов

В Феодосии порядка 2500 абонентов в субботу остались без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T10:47

2024-08-03T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии порядка 2500 абонентов в субботу остались без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что ограничения коснулись жителей более 30 улиц и прилегающих к ним переулков. В списке ул. Боевая, ул. Русская, ул. Революционная, ул. Вересаева, ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Мокроуса, ул. Обуховой, ул. Семашко, ул. 3-го Кавалерийского корпуса, ул. 30-й Стрелковой дивизии, ул. Земская, ул. Украинская (частично), Симферопольское Шоссе №1-3, ул. Кирова, ул. Назукина, ул. В. Коробкова, ул. Победы, ул. 1 Мая, ул. Стамова, просп. Айвазовского, ул. Генерала Горбачева, ул. Федько №1, а также прилегающие улицы и переулки.Также без воды жители переулков Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный, По данным администрации Феодосии, ремонтные работы проводятся в связи с утечкой из-под земли.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовЗапас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц

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