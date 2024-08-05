Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей
Освобожденная по обмену разведчица Дульцева рассказала об угрозах забрать у нее детей
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретил в аэропорту граждан России, которые были освобождены в результате обмена
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что получала угрозы в адрес своих детей - их хотели забрать в приемную семью, но спецслужба Словении помешала этому.
"Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью, но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе", - цитирует Дульцеву РИА Новости.
Она также добавила, что спецслужбы других стран оказывали огромное давление на Словению.
1 августа в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в списке были также двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки.
Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян: Владислав Клюшин; Артем и Анна Дульцевы; Павел Рубцов; Вадим Конащенок; Михаил Микушин; Роман Селезнев; находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин России Вадим Соколов, известный под фамилией Красиков.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дети Дульцевых узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары. Путин поздоровался с ними фразой "Буэнос ночес".
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