https://crimea.ria.ru/20240805/osvobozhdennaya-po-obmenu-rossiyskaya-razvedchitsa-u-nas-khoteli-zabrat-detey-1139371977.html

Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей

Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей

Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что получала угрозы в адрес своих детей - их хотели забрать в приемную... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T19:19

2024-08-05T19:19

2024-08-05T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что получала угрозы в адрес своих детей - их хотели забрать в приемную семью, но спецслужба Словении помешала этому. Она также добавила, что спецслужбы других стран оказывали огромное давление на Словению.1 августа в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в списке были также двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки.Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян: Владислав Клюшин; Артем и Анна Дульцевы; Павел Рубцов; Вадим Конащенок; Михаил Микушин; Роман Селезнев; находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин России Вадим Соколов, известный под фамилией Красиков.Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дети Дульцевых узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары. Путин поздоровался с ними фразой "Буэнос ночес".

https://crimea.ria.ru/20240801/putin-pomiloval-obvinyaemykh-v-shpionazhe-uilana-i-gershkovicha-1139299486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, в мире, нато, дети, новости