Рейтинг@Mail.ru
Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240805/osvobozhdennaya-po-obmenu-rossiyskaya-razvedchitsa-u-nas-khoteli-zabrat-detey-1139371977.html
Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей
Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей
Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что получала угрозы в адрес своих детей - их хотели забрать в приемную... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T19:19
2024-08-05T19:19
россия
общество
в мире
нато
дети
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139371859_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_a33f35a1281b40d1f2dddc05daa72fc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что получала угрозы в адрес своих детей - их хотели забрать в приемную семью, но спецслужба Словении помешала этому. Она также добавила, что спецслужбы других стран оказывали огромное давление на Словению.1 августа в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в списке были также двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки.Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян: Владислав Клюшин; Артем и Анна Дульцевы; Павел Рубцов; Вадим Конащенок; Михаил Микушин; Роман Селезнев; находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин России Вадим Соколов, известный под фамилией Красиков.Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дети Дульцевых узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары. Путин поздоровался с ними фразой "Буэнос ночес".
https://crimea.ria.ru/20240801/putin-pomiloval-obvinyaemykh-v-shpionazhe-uilana-i-gershkovicha-1139299486.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139371859_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_ea13c95cb415b0f07dffeb46d7dd8371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество, в мире, нато, дети, новости
Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей

Освобожденная по обмену разведчица Дульцева рассказала об угрозах забрать у нее детей

19:19 05.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретил в аэропорту граждан России, которые были освобождены в результате обмена
Президент Владимир Путин встретил в аэропорту граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что получала угрозы в адрес своих детей - их хотели забрать в приемную семью, но спецслужба Словении помешала этому.

"Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью, но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе", - цитирует Дульцеву РИА Новости.

Она также добавила, что спецслужбы других стран оказывали огромное давление на Словению.
1 августа в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в списке были также двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки.
Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян: Владислав Клюшин; Артем и Анна Дульцевы; Павел Рубцов; Вадим Конащенок; Михаил Микушин; Роман Селезнев; находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин России Вадим Соколов, известный под фамилией Красиков.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дети Дульцевых узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары. Путин поздоровался с ними фразой "Буэнос ночес".
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
1 августа, 20:29
Путин помиловал обвиняемых в шпионаже Уилана и Гершковича
 
РоссияОбществоВ миреНАТОдетиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Мошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа
19:37Когда в Феодосии дадут воду после масштабных аварий на сетях
19:19Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей
19:09Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек
18:55Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение
18:29Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине
18:11Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе
17:45Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
17:13Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением графика
17:03Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи
16:36Энергоснабжение в Симферополе и Судаке восстановлено
16:11Очереди перед Крымским мостом – за час пробка выросла до 2080 машин
15:45Путин назвал главный приоритет в работе правительства
15:32Глава МЧС Крыма уходит в отставку
15:31Авария на сетях обесточила часть Симферополя
15:22Ситуация на Крымском мосту сейчас – пробка растет
15:20В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано
15:05ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев
14:45В Севастополе увеличат число народных дружин
14:33Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве
Лента новостейМолния