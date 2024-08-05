https://crimea.ria.ru/20240805/krymskiy-most-ochered-prevyshaet-900-avto-1139353444.html

Крымский мост: очередь превышает 900 авто

Крымский мост: очередь превышает 900 авто - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Крымский мост: очередь превышает 900 авто

На Крымском мосту большая очередь к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T06:05

2024-08-05T06:05

2024-08-05T06:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

тамань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту большая очередь к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. В 9 часов со стороны Тамани находились 1180 транспортных средств. Днем очередь выросла и со стороны Керчи – до 200 машин. К 15.00 она составляла 260 машин, затем стала уменьшаться. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составлло около двух часов.Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

крым

тамань

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, тамань, керчь