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Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи
Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи
На Крымском мосту образовалась очередь и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T13:31
2024-08-04T13:31
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
кубань
керчь
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту образовалась очередь и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи в очереди находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа.В воскресенье утром на выезде из Крыма очереди не было, а на въезде находились более 1000 машин.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе введет в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в КрымВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, кубань, керчь, логистика
Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи

В очереди на Крымском мосту с обеих сторон находятся 1000 транспортных средств

13:31 04.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту образовалась очередь и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"К 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Со стороны Керчи в очереди находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа.
В воскресенье утром на выезде из Крыма очереди не было, а на въезде находились более 1000 машин.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе введет в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКубаньКерчьЛогистика
 
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