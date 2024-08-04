https://crimea.ria.ru/20240804/situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas-voznikla-ochered-i-so-storony-kerchi-1139348224.html

Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи

Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи

На Крымском мосту образовалась очередь и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T13:31

2024-08-04T13:31

2024-08-04T13:31

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

кубань

керчь

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783268_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_71c6af580a01556c4d39e52409060f3f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту образовалась очередь и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи в очереди находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа.В воскресенье утром на выезде из Крыма очереди не было, а на въезде находились более 1000 машин.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе введет в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в КрымВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

кубань

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, кубань, керчь, логистика