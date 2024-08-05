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Где в Севастополе в понедельник не будет света: список адресов - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Где в Севастополе в понедельник не будет света: список адресов
Где в Севастополе в понедельник не будет света: список адресов - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Где в Севастополе в понедельник не будет света: список адресов
В нескольких районах Севастополя временно не будет света в понедельник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T07:27
2024-08-05T07:27
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя временно не будет света в понедельник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".В период с 09.00 до 17.00 на час – полтора свет отключат по адресам: пр-д Каспийский, 46-70 (чет), 53-А, 47-69 (нечет), 79, ул. Кавказская, 12-14 (чет), 13, ул. Каспийская, 74-76 (чет), ул. Артиллеристов, 2-44 (чет), 1-59 (нечет), ул. Танкистов, 5-7 (нечет), 48, 47-А, ул. Донская, 4,26.Также временно без света будут улицы: Подольцева, 47-109 (нечет), Ревякина, 48, 56-102 (чет), 41-97 (нечет), 30-А, 26, 17-А, 9-А, 9, Драчука, 2-18 (чет), 1-13 (нечет), 29, Волжская, 2, 6, Оранжерейная, 2-14 (чет), 1164, 1-21 (нечет), Цветочная, 2-10 (чет), 1-11 (нечет), Цыганкова, 2-20 (чет), 1-21 (нечет), Южная, 1-25 (нечет).Без электроэнергии понедельник будут СНТ "Сапун-Гора", 1168, 1186, 1210, 1214-1216 (чет), 1230, 1563-А, 1213, 1225, 1249, 1389, 140, ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31, ул. Танкиста Ревкова, 28, 31, пер. Блиндажный, 1-3 (нечет), 9, ул. Летчицы Бершанской, 28, 29, 57, пер. Кирьянова, 32, 33-А, ул. Ильи Поликахина,16, 1, 21, ул. Подполковника Баранова, 43, ул. Разведчика Евглевского, 4, ул. Художника Мальцева,12, 9, ул. Летчика Соколова, 12, ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27, ул. Райкунова,13, СНТ "Таврия", 34, 104, 130, 294-296 (чет), 312, 340, 344, 41- 43 (нечет), 113, 119, 149, 157, 165, 295.Останется временно без света и село Передовое: ул. Камышовая, 6, 12, 742, 3-5, 11-13, ул. Нагорная, 28-А/1, 18-А, 34-А, 4, 8-14 (чет), 20, 24, 7, 47- 49 (нечет), 53, 759, 16-А, 758, 31-Б, 19-В, 21-А, 21-Б, 11-13 (нечет), 19/3, пер. Нагорный, 22-А, 6-В, 2, 6-16 (чет), 22-30 (чет), 19-А, 1-3 (нечет), 13-21 (нечет), 21-А, 35-39 (нечет), 759, ул. Приклубная, 6-А, 6-12 (чет), 9-А, 15-Б, 9-17 (нечет), ул. Западная, 21, ул. Водопадная, 14-А, 16-А, 19, 1, 15-17 (нечет), пер. Ручейный, 2-8 (чет), 1-3 (нечет), ул. Майская, 1, 10, 6-А, 6, 11, ул. Можжевеловая, 4, 10, 14, 7-А, 1, 9, ул. Светлая, 6, 3-9 (нечет), пер. Тихий, 4, 1, ул. Морская, 6-10 (чет), КСП "Красный Октябрь", 360 уч. 64, 453.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
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Где в Севастополе в понедельник не будет света: список адресов

Временное отключение света пройдет в Севастополе по ряду адресов в понедельник

07:27 05.08.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя временно не будет света в понедельник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", - поясняют на предприятии.
В период с 09.00 до 17.00 на час – полтора свет отключат по адресам: пр-д Каспийский, 46-70 (чет), 53-А, 47-69 (нечет), 79, ул. Кавказская, 12-14 (чет), 13, ул. Каспийская, 74-76 (чет), ул. Артиллеристов, 2-44 (чет), 1-59 (нечет), ул. Танкистов, 5-7 (нечет), 48, 47-А, ул. Донская, 4,26.
Также временно без света будут улицы: Подольцева, 47-109 (нечет), Ревякина, 48, 56-102 (чет), 41-97 (нечет), 30-А, 26, 17-А, 9-А, 9, Драчука, 2-18 (чет), 1-13 (нечет), 29, Волжская, 2, 6, Оранжерейная, 2-14 (чет), 1164, 1-21 (нечет), Цветочная, 2-10 (чет), 1-11 (нечет), Цыганкова, 2-20 (чет), 1-21 (нечет), Южная, 1-25 (нечет).
Без электроэнергии понедельник будут СНТ "Сапун-Гора", 1168, 1186, 1210, 1214-1216 (чет), 1230, 1563-А, 1213, 1225, 1249, 1389, 140, ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31, ул. Танкиста Ревкова, 28, 31, пер. Блиндажный, 1-3 (нечет), 9, ул. Летчицы Бершанской, 28, 29, 57, пер. Кирьянова, 32, 33-А, ул. Ильи Поликахина,16, 1, 21, ул. Подполковника Баранова, 43, ул. Разведчика Евглевского, 4, ул. Художника Мальцева,12, 9, ул. Летчика Соколова, 12, ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27, ул. Райкунова,13, СНТ "Таврия", 34, 104, 130, 294-296 (чет), 312, 340, 344, 41- 43 (нечет), 113, 119, 149, 157, 165, 295.
Останется временно без света и село Передовое: ул. Камышовая, 6, 12, 742, 3-5, 11-13, ул. Нагорная, 28-А/1, 18-А, 34-А, 4, 8-14 (чет), 20, 24, 7, 47- 49 (нечет), 53, 759, 16-А, 758, 31-Б, 19-В, 21-А, 21-Б, 11-13 (нечет), 19/3, пер. Нагорный, 22-А, 6-В, 2, 6-16 (чет), 22-30 (чет), 19-А, 1-3 (нечет), 13-21 (нечет), 21-А, 35-39 (нечет), 759, ул. Приклубная, 6-А, 6-12 (чет), 9-А, 15-Б, 9-17 (нечет), ул. Западная, 21, ул. Водопадная, 14-А, 16-А, 19, 1, 15-17 (нечет), пер. Ручейный, 2-8 (чет), 1-3 (нечет), ул. Майская, 1, 10, 6-А, 6, 11, ул. Можжевеловая, 4, 10, 14, 7-А, 1, 9, ул. Светлая, 6, 3-9 (нечет), пер. Тихий, 4, 1, ул. Морская, 6-10 (чет), КСП "Красный Октябрь", 360 уч. 64, 453.
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СевастопольСевастопольэнергоОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииКрымНовости Крыма
 
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