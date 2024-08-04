https://crimea.ria.ru/20240804/situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas-ochered-snova-rastet-1139353145.html

Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет

Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет

На Крымском мосту снова растет очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T22:10

2024-08-04T22:10

2024-08-04T22:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

тамань

кубань

логистика

крым

новости крыма

керчь

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту снова растет очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на Карымском мосту начала расти в воскресенье утром. В 9 часов со стороны Тамани находились 1180 транспортных средств. Днем очередь выросла и со стороны Керчи – до 200 машин. К 15.00 она составляла 260 машин, затем стала уменьшаться.Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

тамань

кубань

крым

керчь

керченский пролив

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