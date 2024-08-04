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Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
На Крымском мосту снова растет очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T22:10
2024-08-04T22:10
2024-08-04T22:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
тамань
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту снова растет очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на Карымском мосту начала расти в воскресенье утром. В 9 часов со стороны Тамани находились 1180 транспортных средств. Днем очередь выросла и со стороны Керчи – до 200 машин. К 15.00 она составляла 260 машин, затем стала уменьшаться.Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
тамань
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, тамань, кубань, логистика, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
585 машин находятся в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту снова растет очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 22:00 в очереди со стороны Тамани находится 585 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Очередь на Карымском мосту начала расти
в воскресенье утром. В 9 часов со стороны Тамани находились 1180 транспортных средств. Днем очередь выросла и со стороны Керчи
– до 200 машин. К 15.00 она составляла 260 машин, затем стала уменьшаться.
Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует
желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.
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