https://crimea.ria.ru/20240803/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1139328756.html
Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом предупреждают в... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T00:01
2024-08-03T00:01
2024-08-03T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В субботу под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5 – 10 м/с, днем 8 – 13 м/с. Ночная температура воздуха +16… +18 градусов, днем +31... +33.В Севастополе малооблачно. Ветер южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +18… +20 градусов, днем + 28… +30.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков. Днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19… +21, днем +29… + 31.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз на выходные, пообещав жару и местами дожди, которые "заметят не все". Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август 2024 года в Крыму В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
https://crimea.ria.ru/20240802/zhara-i-livni-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-ot-fobos-1139325568.html
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Прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу днем в некоторых районах Крыма вероятны дожди и грозы – гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В субботу под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный ночью 5 – 10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14… +19 градусов, на побережье до +24 градусов; днем + 28… +33, в горах +21… +26" – уточнили в гидрометцентре Крыма.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5 – 10 м/с, днем 8 – 13 м/с. Ночная температура воздуха +16… +18 градусов, днем +31... +33.
В Севастополе малооблачно. Ветер южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +18… +20 градусов, днем + 28… +30.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков. Днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.
В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19… +21, днем +29… + 31.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз на выходные
, пообещав жару и местами дожди, которые "заметят не все".
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