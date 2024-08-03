Рейтинг@Mail.ru
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240803/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1139328756.html
Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом предупреждают в... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T00:01
2024-08-03T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/00/1118480097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1870cafb88cb0d4528fa2a0c53f3b685.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В субботу под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5 – 10 м/с, днем 8 – 13 м/с. Ночная температура воздуха +16… +18 градусов, днем +31... +33.В Севастополе малооблачно. Ветер южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +18… +20 градусов, днем + 28… +30.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков. Днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19… +21, днем +29… + 31.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз на выходные, пообещав жару и местами дожди, которые "заметят не все". Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август 2024 года в Крыму В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
https://crimea.ria.ru/20240802/zhara-i-livni-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-ot-fobos-1139325568.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/00/1118480097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfef816a8781faadae069ecfa842157c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу днем в некоторых районах Крыма вероятны дожди и грозы – гидрометцентр

00:01 03.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В субботу под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный ночью 5 – 10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14… +19 градусов, на побережье до +24 градусов; днем + 28… +33, в горах +21… +26" – уточнили в гидрометцентре Крыма.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5 – 10 м/с, днем 8 – 13 м/с. Ночная температура воздуха +16… +18 градусов, днем +31... +33.
В Севастополе малооблачно. Ветер южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +18… +20 градусов, днем + 28… +30.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков. Днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.
В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19… +21, днем +29… + 31.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз на выходные, пообещав жару и местами дожди, которые "заметят не все".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет август 2024 года в Крыму
В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
Дождь - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Вчера, 19:11
Жара и ливни: погода на выходные в Крыму от ФОБОС
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:07Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
23:07Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший
22:55Главные новости Крыма: 2 августа
22:33Главное за день: 2 августа
21:46В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей
21:21Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре
21:09Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти
20:44Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле - МЧС
20:11Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ
19:51Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России
19:38В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по жертвам взрыва газа
19:11Жара и ливни: погода на выходные в Крыму от ФОБОС
18:50Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт
18:07В Севастополе взорвали боевую часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы
17:37Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС
17:21Американская техника горит: ВСУ лишились трех установок Patriot за неделю
17:02Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО
16:46Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в коррупции - Следком
Лента новостейМолния