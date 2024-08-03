https://crimea.ria.ru/20240803/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1139328756.html

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом предупреждают в... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T00:01

2024-08-03T00:01

2024-08-03T00:01

погода

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крымская погода

симферополь

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судак

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В субботу под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5 – 10 м/с, днем 8 – 13 м/с. Ночная температура воздуха +16… +18 градусов, днем +31... +33.В Севастополе малооблачно. Ветер южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +18… +20 градусов, днем + 28… +30.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков. Днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +29… + 31.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19… +21, днем +29… + 31.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз на выходные, пообещав жару и местами дожди, которые "заметят не все". Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август 2024 года в Крыму В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

https://crimea.ria.ru/20240802/zhara-i-livni-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-ot-fobos-1139325568.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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