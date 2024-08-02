https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-vosstanovleno-dvizhenie-po-prospektu-generala-ostryakova-1139324969.html

В Севастополе восстановлено движение по проспекту Генерала Острякова

В Севастополе восстановлено движение по проспекту Генерала Острякова - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Севастополе восстановлено движение по проспекту Генерала Острякова

В Севастополе восстановлено движение по проспекту Генерала Острякова и контактная троллейбусная сеть. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T16:16

2024-08-02T16:16

2024-08-02T18:03

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановлено движение по проспекту Генерала Острякова и контактная троллейбусная сеть. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев также поблагодарил за оперативную и слаженную работу сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы Севастополя, пиротехников и руководство МЧС России по городу Севастополю, сотрудников и руководство Росгвардии, сотрудников УМВД и ГАИ Севастополя. Ракетный удар по Севастополю был нанесен в ночь на пятницу. Отработала система ПВО – пострадавших нет. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали на время уничтожения боеприпасов.Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMSПадение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участкаВ Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома

https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-vzorvut-fugasnuyu-chast-upavshey-na-vysotku-rakety-atacms-1139320882.html

севастополь

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