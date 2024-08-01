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В Керчи и Алуште отключат газ: список адресов
В Керчи и Алуште отключат газ: список адресов - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Керчи и Алуште отключат газ: список адресов
В двух районах Крыма будет временно остановлена подача газа населению. Об этом предупредил на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T11:00
2024-08-01T11:00
2024-08-01T12:03
отключение газа в крыму
ялта
керчь
новости крыма
крым
крымгазсети
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В двух районах Крыма будет временно остановлена подача газа населению. Об этом предупредил на предприятии "Крымгазсети".Отключение коснется полностью поселка Нагорное и улицы Нагорной в Партените. Повторный пуск газа планируют произвести в тот же день с 16.00 при наличии 100-процентного доступа к газоиспользующему оборудованию.В тот же день газа не будет и у некоторых абонентов в Керчи."Керченское УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 6 августа с 8.00 до 17.00 в связи с производством работ", - предупреждает "Крымгазсети".Отключение пройдет по адресам: ул. Гайдара, 15, ул. Юных Ленинцев, 17, 21, ул. Маршала Еременко, 36, 38, 39, ул. Горького, 2Б, 2В, 2Г, 2Д.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуСколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляГазификация Крыма: что сделано и планируется
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РИА Новости Крым
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отключение газа в крыму, ялта, керчь, новости крыма, крым, крымгазсети, жкх крыма и севастополя
В Керчи и Алуште отключат газ: список адресов
Часть Керчи и Большой Алушты временно отключат от газа
11:00 01.08.2024 (обновлено: 12:03 01.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В двух районах Крыма будет временно остановлена подача газа населению. Об этом предупредил на предприятии "Крымгазсети".
"В связи с подключением объектов догазификации в городе Ялта будет приостановлена подача газа населению 6 августа с 8.00 до 16.00", - говорится в сообщении.
Отключение коснется полностью поселка Нагорное и улицы Нагорной в Партените. Повторный пуск газа планируют произвести в тот же день с 16.00 при наличии 100-процентного доступа к газоиспользующему оборудованию.
В тот же день газа не будет и у некоторых абонентов в Керчи.
"Керченское УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 6 августа с 8.00 до 17.00 в связи с производством работ", - предупреждает "Крымгазсети".
Отключение пройдет по адресам: ул. Гайдара, 15, ул. Юных Ленинцев, 17, 21, ул. Маршала Еременко, 36, 38, 39, ул. Горького, 2Б, 2В, 2Г, 2Д.
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