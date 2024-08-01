https://crimea.ria.ru/20240801/v-kerchi-i-yalte-otklyuchat-gaz-spisok-adresov--1139279867.html

В Керчи и Алуште отключат газ: список адресов

В Керчи и Алуште отключат газ: список адресов - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Керчи и Алуште отключат газ: список адресов

В двух районах Крыма будет временно остановлена подача газа населению. Об этом предупредил на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T11:00

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отключение газа в крыму

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В двух районах Крыма будет временно остановлена подача газа населению. Об этом предупредил на предприятии "Крымгазсети".Отключение коснется полностью поселка Нагорное и улицы Нагорной в Партените. Повторный пуск газа планируют произвести в тот же день с 16.00 при наличии 100-процентного доступа к газоиспользующему оборудованию.В тот же день газа не будет и у некоторых абонентов в Керчи."Керченское УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 6 августа с 8.00 до 17.00 в связи с производством работ", - предупреждает "Крымгазсети".Отключение пройдет по адресам: ул. Гайдара, 15, ул. Юных Ленинцев, 17, 21, ул. Маршала Еременко, 36, 38, 39, ул. Горького, 2Б, 2В, 2Г, 2Д.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуСколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляГазификация Крыма: что сделано и планируется

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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