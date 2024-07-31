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Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили
Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили
Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе полностью потушили. Об этом рано утром в среду сообщили у ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T05:39
2024-07-31T05:39
пожар в тц "лоцман" в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе полностью потушили. Об этом рано утром в среду сообщили у ГУ МЧС России по Республике Крым.Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению были привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Около полуночи возгорание локализовали.По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили

Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью ликвидировали - МЧС

05:39 31.07.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе
Пожар в ТЦ Лоцман в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе полностью потушили. Об этом рано утром в среду сообщили у ГУ МЧС России по Республике Крым.
"Пожар в ТЦ "Лоцман" полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению были привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Около полуночи возгорание локализовали.
По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.
Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>
 
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Заголовок открываемого материала
05:39Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили
00:01Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
23:48Главное за день: 30 июля
23:36Пожар в торговом центре Симферополя локализован
23:30Главные новости Крыма: 30 июля
23:18Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы
22:48Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
22:34Пожар в торговом центре Симферополя – что известно к этому часу
22:05Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
21:55В Керчи на сутки отключают воду – список адресов
21:45На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля
21:36В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверку
21:29На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
21:12Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции
21:09Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Симферополя
20:58Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море
20:45ЧП в торговом центре Симферополя – что известно
20:32Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
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