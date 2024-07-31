https://crimea.ria.ru/20240731/pozhar-v-tts-lotsman-v-simferopole-polnostyu-potushili-1139256371.html

Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили

Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили

Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе полностью потушили. Об этом рано утром в среду сообщили у ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T05:39

2024-07-31T05:39

2024-07-31T05:39

пожар в тц "лоцман" в симферополе

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

крым

симферополь

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139256109_0:0:1019:573_1920x0_80_0_0_b4d90b25c30b70217f3742230d741320.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе полностью потушили. Об этом рано утром в среду сообщили у ГУ МЧС России по Республике Крым.Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению были привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Около полуночи возгорание локализовали.По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в тц "лоцман" в симферополе, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, симферополь, происшествия, пожар