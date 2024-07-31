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Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили
Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили
Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе полностью потушили. Об этом рано утром в среду сообщили у ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T05:39
2024-07-31T05:39
2024-07-31T05:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе полностью потушили. Об этом рано утром в среду сообщили у ГУ МЧС России по Республике Крым.Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению были привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Около полуночи возгорание локализовали.По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>
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РИА Новости Крым
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Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили
Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью ликвидировали - МЧС