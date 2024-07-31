https://crimea.ria.ru/20240731/mestami-grozy-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1139253746.html

Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду

Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду погода в Крыму будет определяться погоду в Крыму будет определять воздушная масса с северо-запада Атлантики. Днем в среду в южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T00:01

2024-07-31T00:01

2024-07-31T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться погоду в Крыму будет определять воздушная масса с северо-запада Атлантики. Днем в среду в южных и восточных районах вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18; днем +26...28.В Севастополе также переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +25…27.В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ночная температура воздуха 22-24 градуса тепла, днем от 27 до 29 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха от + 21 до +23 градусов, днем столбик термометра поднимется до +27… +29.В Евпатории переменная облачность и без осадков. Ночью воздух остынет до +20…+22 градусов, а днем прогреется до +28…+30.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ливень обрушился на Сочи – повреждены электросетиВ Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усачВ Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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