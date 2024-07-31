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Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду погода в Крыму будет определяться погоду в Крыму будет определять воздушная масса с северо-запада Атлантики. Днем в среду в южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T00:01
2024-07-31T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться погоду в Крыму будет определять воздушная масса с северо-запада Атлантики. Днем в среду в южных и восточных районах вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18; днем +26...28.В Севастополе также переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +25…27.В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ночная температура воздуха 22-24 градуса тепла, днем от 27 до 29 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха от + 21 до +23 градусов, днем столбик термометра поднимется до +27… +29.В Евпатории переменная облачность и без осадков. Ночью воздух остынет до +20…+22 градусов, а днем прогреется до +28…+30.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ливень обрушился на Сочи – повреждены электросетиВ Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усачВ Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, погода в крыму, погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду

00:01 31.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться погоду в Крыму будет определять воздушная масса с северо-запада Атлантики. Днем в среду в южных и восточных районах вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24, в горах +13…15; днем +25…30, в горах +17…22", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18; днем +26...28.
В Севастополе также переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +25…27.
В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ночная температура воздуха 22-24 градуса тепла, днем от 27 до 29 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха от + 21 до +23 градусов, днем столбик термометра поднимется до +27… +29.
В Евпатории переменная облачность и без осадков. Ночью воздух остынет до +20…+22 градусов, а днем прогреется до +28…+30.
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Новости КрымаПогода в КрымуПогодаКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
23:48Главное за день: 30 июля
23:36Пожар в торговом центре Симферополя локализован
23:30Главные новости Крыма: 30 июля
23:18Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы
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21:55В Керчи на сутки отключают воду – список адресов
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21:36В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверку
21:29На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
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21:09Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Симферополя
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