https://crimea.ria.ru/20240731/13-let-za-polovye-prestupleniya-protiv-rebenka-osuzhden-zhitel-sevastopolya-1139265436.html

13 лет за половые преступления против ребенка: осужден житель Севастополя

13 лет за половые преступления против ребенка: осужден житель Севастополя - РИА Новости Крым, 31.07.2024

13 лет за половые преступления против ребенка: осужден житель Севастополя

Житель Севастополя осужден за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T13:10

2024-07-31T13:10

2024-07-31T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.По информации следствия, отчим долгое время запугивал девочку, она находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление. Только в 2014 году девочка рассказала обо всем друзьям, их родители и обратились в правоохранительные органы.Следователю по особо важным делам и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из полиции в ходе расследования преступления прошлых лет удалось установить все обстоятельства преступлений. Были проведены экспертизы и собрана доказательственная база.В результате 50-летний житель Балаклавского района признан виновным в совершении иных действий сексуального характера и изнасиловании своей малолетней падчерицы."Судом мужчина заочно приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - заключили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступлениеЖитель Ялты получил 16 лет за половые преступления в отношении падчерицыЖестокие преступления против маленьких крымчан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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