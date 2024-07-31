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13 лет за половые преступления против ребенка: осужден житель Севастополя
13 лет за половые преступления против ребенка: осужден житель Севастополя - РИА Новости Крым, 31.07.2024
13 лет за половые преступления против ребенка: осужден житель Севастополя
Житель Севастополя осужден за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T13:10
2024-07-31T13:10
2024-07-31T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.По информации следствия, отчим долгое время запугивал девочку, она находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление. Только в 2014 году девочка рассказала обо всем друзьям, их родители и обратились в правоохранительные органы.Следователю по особо важным делам и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из полиции в ходе расследования преступления прошлых лет удалось установить все обстоятельства преступлений. Были проведены экспертизы и собрана доказательственная база.В результате 50-летний житель Балаклавского района признан виновным в совершении иных действий сексуального характера и изнасиловании своей малолетней падчерицы."Судом мужчина заочно приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - заключили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступлениеЖитель Ялты получил 16 лет за половые преступления в отношении падчерицыЖестокие преступления против маленьких крымчан
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, новости крыма, севастополь, балаклава
13 лет за половые преступления против ребенка: осужден житель Севастополя
Житель Севастополя осужден на 13 лет за половые преступления против падчерицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что с февраля 2011 по декабрь 2013 в отсутствии супруги мужчина неоднократно совершал половые преступления против ребенка, которому на момент первого деяния исполнилось 12 лет", - говорится в сообщении.
По информации следствия, отчим долгое время запугивал девочку, она находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление. Только в 2014 году девочка рассказала обо всем друзьям, их родители и обратились в правоохранительные органы.
"Узнав об этом, злоумышленник незамедлительно выехал на территорию иностранного государства и был объявлен в международный розыск", - уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.
Следователю по особо важным делам и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из полиции в ходе расследования преступления прошлых лет удалось установить все обстоятельства преступлений. Были проведены экспертизы и собрана доказательственная база.
В результате 50-летний житель Балаклавского района признан виновным в совершении иных действий сексуального характера и изнасиловании своей малолетней падчерицы.
"Судом мужчина заочно приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - заключили в Следкоме.
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