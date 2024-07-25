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5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступление - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступление
5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступление - РИА Новости Крым, 25.07.2024
5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступление
В Крыму мужчине дали срок за половое преступление с пятерыми детьми. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T12:48
2024-07-25T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Крыму мужчине дали срок за половое преступление с пятерыми детьми. Об этом сообщает прокуратура РК."Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кировского района. Установлено, что подсудимый в конце марта прошлого года, находясь на детской игровой площадке по улице Октябрьской в поселке Кировское, совершил преступление сексуального характера в отношении пятерых несовершеннолетних", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права, заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных учреждениях, на срок 4 года.
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5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступление

В Крыму мужчине дали срок за половое преступление с пятерыми детьми

12:48 25.07.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Крыму мужчине дали срок за половое преступление с пятерыми детьми. Об этом сообщает прокуратура РК.
"Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кировского района. Установлено, что подсудимый в конце марта прошлого года, находясь на детской игровой площадке по улице Октябрьской в поселке Кировское, совершил преступление сексуального характера в отношении пятерых несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права, заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных учреждениях, на срок 4 года.
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