https://crimea.ria.ru/20240725/5-let-za-pyaterykh-detey-v-krymu-muzhchine-dali-srok-za-polovoe-prestuplenie-1139117473.html

5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступление

5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступление - РИА Новости Крым, 25.07.2024

5 лет за пятерых детей: в Крыму мужчине дали срок за половое преступление

В Крыму мужчине дали срок за половое преступление с пятерыми детьми. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T12:48

2024-07-25T12:48

2024-07-25T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Крыму мужчине дали срок за половое преступление с пятерыми детьми. Об этом сообщает прокуратура РК."Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кировского района. Установлено, что подсудимый в конце марта прошлого года, находясь на детской игровой площадке по улице Октябрьской в поселке Кировское, совершил преступление сексуального характера в отношении пятерых несовершеннолетних", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права, заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных учреждениях, на срок 4 года.

https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html

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2024

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крым, новости крыма, суд, приговор, прокуратура республики крым, общество, верховный суд крыма