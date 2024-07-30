https://crimea.ria.ru/20240730/v-kerchi-na-sutki-otklyuchayut-vodu--spisok-adresov-1139251629.html

В Керчи на сутки отключают воду – список адресов

В Керчи на сутки отключают воду – список адресов - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В Керчи на сутки отключают воду – список адресов

В Керчи со среды на сутки отключат водоснабжение на десятках городских улиц и в пригороде. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T21:55

2024-07-30T21:55

2024-07-30T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Керчи со среды на сутки отключат водоснабжение на десятках городских улиц и в пригороде. Об этом сообщает "Вода Крыма".Воды не будет по адресам: ул. Генерала Петрова, ул. Голощапова, ул. К. Алиева, ул. Лазо, ул. Войкова, ул. Энгельса, ул. Софьи Перовской, ул. Степана Разина, ул. Розы Люксембург, ул.1-ой Пятилетки, ул. 2-ой Пятилетки, ул. Назаренко, ул. Отдельной Приморской Армии, ул. Сакко, ул. Суворова, ул. Славы, ул. 1-го Мая, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.Также временно водоснабжение остановят в микрорайоне 3-ий Самострой (ул. 1я-Сотня, ул. Кооперативная, ул. Лозовая, ул. Голубиная), на ул. Большая, ул. Челядинова, ул. Ярошенко, ул. Международная, ул. Печениной, ул. Днепровская, ул. Кривуляк, ул. Шмидта, ул. Ученическая, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.Без воды в среду останутся поселок Джаныкой и микрорайон Опасное. Воду будут подвозить по графику.Во вторник первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин сообщил, что из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчи и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. По данным "Крымэнерго", энергоснабжение было восстановлено в 17:31. причиной происшествия стал сильный ветер, который повредил провода, пояснил сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище - мэрКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаНедобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит воды

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