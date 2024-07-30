https://crimea.ria.ru/20240730/morskikh-inspektorov-v-sevastopole-budut-sudit-za-fiktivnyy-zachet-1139243976.html

Морских инспекторов в Севастополе будут судить за фиктивный зачет

Морских инспекторов в Севастополе будут судить за фиктивный зачет - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Морских инспекторов в Севастополе будут судить за фиктивный зачет

Бывшие руководители Центра государственной инспекции по маломерным судам предстанут перед судом за превышение должностных полномочий и служебный подлог,... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T16:18

2024-07-30T16:18

2024-07-30T16:18

севастополь

закон и право

новости крыма

мчс севастополя

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Бывшие руководители Центра государственной инспекции по маломерным судам предстанут перед судом за превышение должностных полномочий и служебный подлог, сообщает прокуратура Севастополя.Как уточнили в ведомстве, фигурантами дела являются бывший начальник центра госинспекции по маломерным судам регионального главка МЧС, и.о. замначальника центра и экс-руководитель отдела контрольно-надзорной деятельности.Кроме того, в ходе обыска у одного из соучастников обнаружили многочисленные документы с признаками подделки, в том числе удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ, офицера Вооруженных сил России, ветерана боевых действий и другие.Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое будут судить бывшего начальника управления ЖКХ городаЭкс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентовВ Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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