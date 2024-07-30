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Морских инспекторов в Севастополе будут судить за фиктивный зачет
Морских инспекторов в Севастополе будут судить за фиктивный зачет - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Морских инспекторов в Севастополе будут судить за фиктивный зачет
Бывшие руководители Центра государственной инспекции по маломерным судам предстанут перед судом за превышение должностных полномочий и служебный подлог,... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T16:18
2024-07-30T16:18
2024-07-30T16:18
севастополь
закон и право
новости крыма
мчс севастополя
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Бывшие руководители Центра государственной инспекции по маломерным судам предстанут перед судом за превышение должностных полномочий и служебный подлог, сообщает прокуратура Севастополя.Как уточнили в ведомстве, фигурантами дела являются бывший начальник центра госинспекции по маломерным судам регионального главка МЧС, и.о. замначальника центра и экс-руководитель отдела контрольно-надзорной деятельности.Кроме того, в ходе обыска у одного из соучастников обнаружили многочисленные документы с признаками подделки, в том числе удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ, офицера Вооруженных сил России, ветерана боевых действий и другие.Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое будут судить бывшего начальника управления ЖКХ городаЭкс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентовВ Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, закон и право, новости крыма, мчс севастополя, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), прокуратура города севастополя
Морских инспекторов в Севастополе будут судить за фиктивный зачет
В Севастополе троих бывших морских инспекторов будут судить за фиктивные зачеты на права
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Бывшие руководители Центра государственной инспекции по маломерным судам предстанут перед судом за превышение должностных полномочий и служебный подлог, сообщает прокуратура Севастополя.
Как уточнили в ведомстве, фигурантами дела являются бывший начальник центра госинспекции по маломерным судам регионального главка МЧС, и.о. замначальника центра и экс-руководитель отдела контрольно-надзорной деятельности.
"Один из обвиняемых, занимавших ранее должность начальника центра ГИМС, обратился в инспекцию как заявитель с целью получения права управления моторным судном и гидроциклом. В дальнейшем обвиняемые вступили в преступный сговор, предусматривающий проставление обратившемуся оценок "зачтено" за проверку практических навыков управления плавсредствами без фактического проведения экзамена", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе обыска у одного из соучастников обнаружили многочисленные документы с признаками подделки, в том числе удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ, офицера Вооруженных сил России, ветерана боевых действий и другие.
Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.
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