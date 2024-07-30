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Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму
Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму
Депутаты, предпочитающие работать в кабинетах и не выезжающие на места, должны быть отстранены от работы в крымском парламенте, заявил председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T08:15
2024-07-30T08:15
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
крым
политика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Депутаты, предпочитающие работать в кабинетах и не выезжающие на места, должны быть отстранены от работы в крымском парламенте, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Нужно убрать из парламента депутатов, которые стремятся работать в кабинетах. Для депутата это смерти подобно. Возможно, для чиновника исполнительной власти это еще как-то приемлемо, но вот для депутата хорошая обувь, ноги и лазить по крышам и подвалам – самое то. От этого увлечения заседаниями и всякими формальными, ни к чему не ведущими мероприятиями надо избавиться", - сказал политик на встрече с журналистами в Симферополе.Константинов отметил, что по результатам предстоящих в сентябре выборов депутатский корпус и президиум крымского парламента ждет серьезное обновление.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборовВ какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
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государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, крым, политика, новости крыма
Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму

Парламенту Крыма нужно избавиться от депутатов-любителей кабинетной работы – Константинов

08:15 30.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Депутаты, предпочитающие работать в кабинетах и не выезжающие на места, должны быть отстранены от работы в крымском парламенте, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Нужно убрать из парламента депутатов, которые стремятся работать в кабинетах. Для депутата это смерти подобно. Возможно, для чиновника исполнительной власти это еще как-то приемлемо, но вот для депутата хорошая обувь, ноги и лазить по крышам и подвалам – самое то. От этого увлечения заседаниями и всякими формальными, ни к чему не ведущими мероприятиями надо избавиться", - сказал политик на встрече с журналистами в Симферополе.
Константинов отметил, что по результатам предстоящих в сентябре выборов депутатский корпус и президиум крымского парламента ждет серьезное обновление.
"Некоторые выводы мы уже сделали. Из той практики (нынешней каденции Госсовета Крыма – ред.) многое не сработало, не состоялось, ушло в другу сторону… Поэтому будем обновлять комитеты", – добавил председатель парламента республики.
С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.
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Государственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновКрымПолитикаНовости Крыма
 
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