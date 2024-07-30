https://crimea.ria.ru/20240730/konstantinov-rasskazal-kakie-deputaty-ne-nuzhny-krymu-1139214462.html

Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму

Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму

Депутаты, предпочитающие работать в кабинетах и не выезжающие на места, должны быть отстранены от работы в крымском парламенте, заявил председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T08:15

2024-07-30T08:15

2024-07-30T08:15

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

крым

политика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Депутаты, предпочитающие работать в кабинетах и не выезжающие на места, должны быть отстранены от работы в крымском парламенте, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Нужно убрать из парламента депутатов, которые стремятся работать в кабинетах. Для депутата это смерти подобно. Возможно, для чиновника исполнительной власти это еще как-то приемлемо, но вот для депутата хорошая обувь, ноги и лазить по крышам и подвалам – самое то. От этого увлечения заседаниями и всякими формальными, ни к чему не ведущими мероприятиями надо избавиться", - сказал политик на встрече с журналистами в Симферополе.Константинов отметил, что по результатам предстоящих в сентябре выборов депутатский корпус и президиум крымского парламента ждет серьезное обновление.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборовВ какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, крым, политика, новости крыма