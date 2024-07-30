https://crimea.ria.ru/20240730/konstantinov-otvetil-na-vopros-o-novom-sroke-vo-glave-parlamenta-kryma-1139219843.html

Константинов ответил на вопрос о новом сроке во главе парламента Крыма

Константинов ответил на вопрос о новом сроке во главе парламента Крыма - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Константинов ответил на вопрос о новом сроке во главе парламента Крыма

Председатель Госсовета Крыма не исключил продления своих полномочий на посту спикера парламента республики после осенних выборов в этом году. Об этом он... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T10:42

2024-07-30T10:42

2024-07-30T10:42

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета Крыма не исключил продления своих полномочий на посту спикера парламента республики после осенних выборов в этом году. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в Симферополе.Председатель Госсовета Крыма добавил, что его переизбрание на пост спикера будет определяться рядом факторов, в первую очередь, работой в большой команде президента РФ."Я человек состоявшийся, и казалось бы, можно было бы уже и отдохнуть. И есть чем заниматься. Я обременен разными нагрузками: веду мемориал "Концлагерь Красный", Федерацию самбо и дзюдо, попечительские советы двух школ и Республиканской детской клинической больницы. Не могу это все бросить. Но есть команда, есть президент, есть глава республики. Я уже встроен в этот механизм", – отметил он.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов рассказал, какие депутаты не нужны КрымуАдаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВ какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, госсовет рф, политика, крым, новости крыма, выборы