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Константинов ответил на вопрос о новом сроке во главе парламента Крыма
Константинов ответил на вопрос о новом сроке во главе парламента Крыма - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Константинов ответил на вопрос о новом сроке во главе парламента Крыма
Председатель Госсовета Крыма не исключил продления своих полномочий на посту спикера парламента республики после осенних выборов в этом году. Об этом он... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T10:42
2024-07-30T10:42
2024-07-30T10:42
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета Крыма не исключил продления своих полномочий на посту спикера парламента республики после осенних выборов в этом году. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в Симферополе.Председатель Госсовета Крыма добавил, что его переизбрание на пост спикера будет определяться рядом факторов, в первую очередь, работой в большой команде президента РФ."Я человек состоявшийся, и казалось бы, можно было бы уже и отдохнуть. И есть чем заниматься. Я обременен разными нагрузками: веду мемориал "Концлагерь Красный", Федерацию самбо и дзюдо, попечительские советы двух школ и Республиканской детской клинической больницы. Не могу это все бросить. Но есть команда, есть президент, есть глава республики. Я уже встроен в этот механизм", – отметил он.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов рассказал, какие депутаты не нужны КрымуАдаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВ какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
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владимир константинов, госсовет рф, политика, крым, новости крыма, выборы
Константинов ответил на вопрос о новом сроке во главе парламента Крыма
Константинов не исключил продления своих полномочий спикера парламента Крыма после выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета Крыма не исключил продления своих полномочий на посту спикера парламента республики после осенних выборов в этом году. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в Симферополе.
"По итогам (выборов – ред.) будет все понятно. Если все пройдет успешно, то я отвечу на этот вопрос (о новом спикерском – сроке – ред.). А если не успешно? Я в свое время занимался борьбой и из своего опыта скажу: нельзя вешать медали до схватки, с кем бы ты не боролся, даже если соперник слабый. Поэтому к этой теме мы еще вернемся", – сказал Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
Председатель Госсовета Крыма добавил, что его переизбрание на пост спикера будет определяться рядом факторов, в первую очередь, работой в большой команде президента РФ.
"Я человек состоявшийся, и казалось бы, можно было бы уже и отдохнуть. И есть чем заниматься. Я обременен разными нагрузками: веду мемориал "Концлагерь Красный", Федерацию самбо и дзюдо, попечительские советы двух школ и Республиканской детской клинической больницы. Не могу это все бросить. Но есть команда, есть президент, есть глава республики. Я уже встроен в этот механизм", – отметил он.
С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.
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