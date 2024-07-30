https://crimea.ria.ru/20240730/agent-sbu-iz-vinnitsy-osuzhden-v-krymu-za-popytku-troynogo-ubiystva-1139219690.html
Агент СБУ из Винницы осужден в Крыму за попытку тройного убийства
Агент СБУ из Винницы осужден в Крыму за попытку тройного убийства - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Агент СБУ из Винницы осужден в Крыму за попытку тройного убийства
Агент СБУ из Винницы осужден в Симферополе за покушение на убийство должностных лиц Запорожской администрации и приговорен к 14 годам колонии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T10:47
2024-07-30T10:47
2024-07-30T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Агент СБУ из Винницы осужден в Симферополе за покушение на убийство должностных лиц Запорожской администрации и приговорен к 14 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Как рассказали в ведомстве, по заданию куратора СБУ и в обмен на обещанное вознаграждение в 10 тыс. долларов США, мужчина организовал покушение на убийство троих должностных лиц. Выяснил маршрут их передвижения, установил самодельное взрывное устройство под газовый баллон автомобиля и 19 июня 2023 года дистанционно привел его в действие, когда машина двигалась по Евпаторийскому шоссе.Трое сотрудников ВГА Запорожской области были ранены. Злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска МВД России по Республике Крым и крымского главка ФСБ и поместили под стражу. Уточняется, что он дал признательные показания и оказывал содействие следствию.Прокуратура Республики Крым поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя региона. Он признан виновным по статьям "покушение на убийство", "незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств", "незаконное изготовление взрывного устройства".Читайте также на РИА Новости Крым:Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в ДжанкоеЖитель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, приговор, покушение, новости крыма, крым, закон и право, сбу (служба безопасности украины), прокуратура республики крым
Агент СБУ из Винницы осужден в Крыму за попытку тройного убийства
Агент СБУ из Винницы осужден в Симферополе за попытку убийства запорожских чиновников
10:47 30.07.2024 (обновлено: 10:55 30.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Агент СБУ из Винницы осужден в Симферополе за покушение на убийство должностных лиц Запорожской администрации и приговорен к 14 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Только что приговором Железнодорожного районного суда города Симферополя пособник украинских спецслужб признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. По отбытию наказания он также ограничен в праве передвижения сроком на 1 год", - уточнили в пресс-службе решение суда.
Как рассказали в ведомстве, по заданию куратора СБУ и в обмен на обещанное вознаграждение в 10 тыс. долларов США, мужчина организовал покушение на убийство троих должностных лиц. Выяснил маршрут их передвижения, установил самодельное взрывное устройство под газовый баллон автомобиля и 19 июня 2023 года дистанционно привел его в действие, когда машина двигалась по Евпаторийскому шоссе.
Трое сотрудников ВГА Запорожской области были ранены. Злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска МВД России по Республике Крым и крымского главка ФСБ и поместили под стражу. Уточняется, что он дал признательные показания и оказывал содействие следствию.
Прокуратура Республики Крым поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя региона. Он признан виновным по статьям "покушение на убийство", "незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств", "незаконное изготовление взрывного устройства".
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