https://crimea.ria.ru/20240730/agent-sbu-iz-vinnitsy-osuzhden-v-krymu-za-popytku-troynogo-ubiystva-1139219690.html

Агент СБУ из Винницы осужден в Крыму за попытку тройного убийства

Агент СБУ из Винницы осужден в Крыму за попытку тройного убийства - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Агент СБУ из Винницы осужден в Крыму за попытку тройного убийства

Агент СБУ из Винницы осужден в Симферополе за покушение на убийство должностных лиц Запорожской администрации и приговорен к 14 годам колонии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T10:47

2024-07-30T10:47

2024-07-30T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Агент СБУ из Винницы осужден в Симферополе за покушение на убийство должностных лиц Запорожской администрации и приговорен к 14 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Как рассказали в ведомстве, по заданию куратора СБУ и в обмен на обещанное вознаграждение в 10 тыс. долларов США, мужчина организовал покушение на убийство троих должностных лиц. Выяснил маршрут их передвижения, установил самодельное взрывное устройство под газовый баллон автомобиля и 19 июня 2023 года дистанционно привел его в действие, когда машина двигалась по Евпаторийскому шоссе.Трое сотрудников ВГА Запорожской области были ранены. Злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска МВД России по Республике Крым и крымского главка ФСБ и поместили под стражу. Уточняется, что он дал признательные показания и оказывал содействие следствию.Прокуратура Республики Крым поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя региона. Он признан виновным по статьям "покушение на убийство", "незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств", "незаконное изготовление взрывного устройства".Читайте также на РИА Новости Крым:Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в ДжанкоеЖитель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, приговор, покушение, новости крыма, крым, закон и право, сбу (служба безопасности украины), прокуратура республики крым