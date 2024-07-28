https://crimea.ria.ru/20240728/veteranov-svo-nado-izbavit-ot-bumazhnoy-volokity--kuksenkova-1139167576.html

Ветеранов СВО надо избавить от бумажной волокиты – Куксенкова

Ветеранов СВО надо избавить от бумажной волокиты – Куксенкова - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Ветеранов СВО надо избавить от бумажной волокиты – Куксенкова

Участники СВО, которые находятся на реабилитации после ранения, должны заниматься не бюрократической волокитой, а своим здоровьем. При этом специалисты, которые РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T08:56

2024-07-28T08:56

2024-07-28T08:56

ирина куксенкова

новости сво

ветераны сво

герои сво

мнения

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Участники СВО, которые находятся на реабилитации после ранения, должны заниматься не бюрократической волокитой, а своим здоровьем. При этом специалисты, которые оформляют все необходимые документы, должны сами приходить к бойцам. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказала член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова."Создано много организаций, которые должны вести такую работу (помогать ветеранам СВО оформлять необходимые документы – ред.). Но проблема в том, на мой взгляд, что не хватает мощностей и устоявшихся систем из-за объемов тех людей, которым нужно помогать", - сказала Куксенкова.По ее словам, проект "Служба сопровождения ветеранов СВО" необходим для того, чтобы "показать, как должно быть в идеале". Когда к ветерану, который остался не спротезированным или с протезами, но с нерешенными проблемами, во время реабилитации приезжают специалисты, чтобы сделать ИПРА (индивидуальную программу реабилитации или абилиатции – ред.) и подобрать ему хорошую протезную организацию. А представители страховой принимают у бойца документы прямо дома и помогают получить страховую выплату. А если у военнослужащего потеряна награда, чтобы к нему приезжали представители военной прокуратуры и помогали с поисками, объяснила военкор."Необходимо, чтобы боец не бегал везде, а, чтобы к нему приходили специалисты и помогали решать вопросы, избавляя от бумажной бюрократической волокиты", - убеждена Куксенкова.Организовать соответствующим образом работу могут "только те организации и люди, которые делают все от чистого сердца", и очень важно, чтобы в каждом российском регионе работа с ветеранами СВО велась именно так, убеждена она.Военкор также рассказала, что в Крыму восстановление после ранений участников спецоперации проходит очень эффективно, Куксенкова поделилась своим личным опытом реабилитации на полуострове.Ранее руководитель госфонда Владимир Трегуб в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники Отечества" и минкурортов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях РосгвардииВ гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВОВ России повысят качество медобслуживания военных

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина куксенкова, новости сво, ветераны сво, герои сво, мнения, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)