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В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул

В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул - РИА Новости Крым, 28.07.2024

В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул

В Челябинской области мужчина, которого эвакуировали после прорыва дамбы, сбежал из временного пункта размещения и утонул в собственном доме. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T15:36

2024-07-28T15:36

2024-07-28T15:36

челябинская область

наводнение

паводки

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Челябинской области мужчина, которого эвакуировали после прорыва дамбы, сбежал из временного пункта размещения и утонул в собственном доме. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет РИА Новости.По данным властей, накануне вечером река Чумляк начала переливаться через дамбу в районе села Коркино. Дома оказались в воде, подвалы нескольких многоэтажек затопило. В ночь на воскресенье началась эвакуация населения.В пятницу вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублейРоссиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законВыплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 раза

челябинская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, наводнение, паводки, происшествия, общество, новости