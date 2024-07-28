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В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул
В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул - РИА Новости Крым, 28.07.2024
В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул
В Челябинской области мужчина, которого эвакуировали после прорыва дамбы, сбежал из временного пункта размещения и утонул в собственном доме. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T15:36
2024-07-28T15:36
2024-07-28T15:36
челябинская область
наводнение
паводки
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Челябинской области мужчина, которого эвакуировали после прорыва дамбы, сбежал из временного пункта размещения и утонул в собственном доме. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет РИА Новости.По данным властей, накануне вечером река Чумляк начала переливаться через дамбу в районе села Коркино. Дома оказались в воде, подвалы нескольких многоэтажек затопило. В ночь на воскресенье началась эвакуация населения.В пятницу вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублейРоссиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законВыплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 раза
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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челябинская область, наводнение, паводки, происшествия, общество, новости
В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул
В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул в собственном доме