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В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул
В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул - РИА Новости Крым, 28.07.2024
В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул
В Челябинской области мужчина, которого эвакуировали после прорыва дамбы, сбежал из временного пункта размещения и утонул в собственном доме. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T15:36
2024-07-28T15:36
челябинская область
наводнение
паводки
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Челябинской области мужчина, которого эвакуировали после прорыва дамбы, сбежал из временного пункта размещения и утонул в собственном доме. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет РИА Новости.По данным властей, накануне вечером река Чумляк начала переливаться через дамбу в районе села Коркино. Дома оказались в воде, подвалы нескольких многоэтажек затопило. В ночь на воскресенье началась эвакуация населения.В пятницу вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублейРоссиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законВыплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 раза
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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челябинская область, наводнение, паводки, происшествия, общество, новости
В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул

В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул в собственном доме

15:36 28.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПаводок. Архивное фото
Паводок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Челябинской области мужчина, которого эвакуировали после прорыва дамбы, сбежал из временного пункта размещения и утонул в собственном доме. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет РИА Новости.
По данным властей, накануне вечером река Чумляк начала переливаться через дамбу в районе села Коркино. Дома оказались в воде, подвалы нескольких многоэтажек затопило. В ночь на воскресенье началась эвакуация населения.

"Мужчина 63 лет из ПВР самостоятельно уплыл до дома, там лег спать. Обнаружили его даже не спасатели, а "РМК-Безопасность" — они плавали по домам, скот эвакуировать и его случайно обнаружили", — цитирует представителя силовиков агентство.

В пятницу вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребенка.
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Челябинская областьНаводнениеПаводкиПроисшествияОбществоНовости
 
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