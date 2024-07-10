https://crimea.ria.ru/20240710/postradavshim-ot-vesennikh-pavodkov-rossiyanam-vyplatili-11-mlrd-rubley-1138751147.html

Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублей

Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублей

На сегодняшний день обработаны 98% заявлений от пострадавших в результате весенних паводков в России, общая сумма выплат составила 11 миллиардов рублей. Об этом РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T19:52

2024-07-10T19:52

2024-07-10T19:52

александр куренков

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

паводки

весенние паводки в россии

выплаты и компенсации

новости

общество

оренбургская область

омская область

республика саха (якутия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На сегодняшний день обработаны 98% заявлений от пострадавших в результате весенних паводков в России, общая сумма выплат составила 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании под руководством президента Владимира Путина.По словам Куренкова, с начала года на территории 64 субъектов были подтоплены свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также более 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения.Обстановка, сложившаяся в результате прохождения весеннего половодья в Оренбургской и Омской областях, а также в Якутии, была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Также значительно пострадали Тюменская и Курганская области, напомнил министр.Он уточнил, что при назначении гражданам компенсационных выплат власти регионов столкнулись с определенными проблемами. В частности, почти каждое третье заявление из более чем 700 тысяч принятых было повторным или необоснованным, от людей фактически не пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоКраснодарскому краю летом угрожают стремительные паводкиВыплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина

оренбургская область

омская область

республика саха (якутия)

тюменская область

курганская область

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александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), паводки, весенние паводки в россии, выплаты и компенсации, новости, общество, оренбургская область, омская область, республика саха (якутия), тюменская область, курганская область