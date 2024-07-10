https://crimea.ria.ru/20240710/postradavshim-ot-vesennikh-pavodkov-rossiyanam-vyplatili-11-mlrd-rubley-1138751147.html
Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублей
Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублей
На сегодняшний день обработаны 98% заявлений от пострадавших в результате весенних паводков в России, общая сумма выплат составила 11 миллиардов рублей. Об этом РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T19:52
2024-07-10T19:52
2024-07-10T19:52
александр куренков
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
паводки
весенние паводки в россии
выплаты и компенсации
новости
общество
оренбургская область
омская область
республика саха (якутия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На сегодняшний день обработаны 98% заявлений от пострадавших в результате весенних паводков в России, общая сумма выплат составила 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании под руководством президента Владимира Путина.По словам Куренкова, с начала года на территории 64 субъектов были подтоплены свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также более 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения.Обстановка, сложившаяся в результате прохождения весеннего половодья в Оренбургской и Омской областях, а также в Якутии, была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Также значительно пострадали Тюменская и Курганская области, напомнил министр.Он уточнил, что при назначении гражданам компенсационных выплат власти регионов столкнулись с определенными проблемами. В частности, почти каждое третье заявление из более чем 700 тысяч принятых было повторным или необоснованным, от людей фактически не пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоКраснодарскому краю летом угрожают стремительные паводкиВыплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина
оренбургская область
омская область
республика саха (якутия)
тюменская область
курганская область
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РИА Новости Крым
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александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), паводки, весенние паводки в россии, выплаты и компенсации, новости, общество, оренбургская область, омская область, республика саха (якутия), тюменская область, курганская область
Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублей
Пострадавшим от весенних паводков жителям регионов России выплатили 11 млрд рублей – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На сегодняшний день обработаны 98% заявлений от пострадавших в результате весенних паводков в России, общая сумма выплат составила 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании под руководством президента Владимира Путина.
"В настоящее время 98% всех заявлений уже отработаны. Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек. Финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тысячам пострадавших. Общий объем выплат составил почти 11 миллиардов рублей", - сказал он.
По словам Куренкова, с начала года на территории 64 субъектов были подтоплены свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также более 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения.
Обстановка, сложившаяся в результате прохождения весеннего половодья в Оренбургской и Омской областях, а также в Якутии, была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Также значительно пострадали Тюменская и Курганская области, напомнил министр.
Он уточнил, что при назначении гражданам компенсационных выплат власти регионов столкнулись с определенными проблемами. В частности, почти каждое третье заявление из более чем 700 тысяч принятых было повторным или необоснованным, от людей фактически не пострадавших.
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