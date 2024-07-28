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Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ
Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-Морского флота с праздником. Его обращение опубликовало Минобороны. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T13:13
2024-07-28T13:15
министерство обороны рф
андрей белоусов
армия и флот
военно-морской флот рф
вмф
праздники и памятные даты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-Морского флота с праздником. Его обращение опубликовало Минобороны.Глава военного ведомства подчеркнул, что сегодня личный состав ВМФ успешно выполняет все поставленные задачи для достижения целей СВО, защищая интересы России.Белоусов также выразил слова благодарности ветеранам, "чье самоотверженное служение является примером для молодого поколения защитников Отечества". И пожелал военнослужащим крепкого флотского здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо России.Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – ПутинВ Севастополе празднуют День Военно-морского флотаВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, андрей белоусов, армия и флот, военно-морской флот рф, вмф, праздники и памятные даты, новости
Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ

Белоусов поздравил моряков и ветеранов с Днем Военно-Морского флота

13:13 28.07.2024 (обновлено: 13:15 28.07.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-Морского флота с праздником. Его обращение опубликовало Минобороны.
Глава военного ведомства подчеркнул, что сегодня личный состав ВМФ успешно выполняет все поставленные задачи для достижения целей СВО, защищая интересы России.
"Исключительное мужество, доблесть и героизм военных моряков, их подвиги во имя Отчизны создавали морскую славу нашей Родины. И сегодня личный состав Военно-Морского Флота, верный традициям своих предшественников, успешно выполняет все поставленные задачи, вносит значительный вклад в достижение целей специальной военной операции, обеспечивает надежную защиту национальных интересов государства", - отметил он.
Белоусов также выразил слова благодарности ветеранам, "чье самоотверженное служение является примером для молодого поколения защитников Отечества". И пожелал военнослужащим крепкого флотского здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо России.
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.
Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.
Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.
В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.
ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.
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