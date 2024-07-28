https://crimea.ria.ru/20240728/belousov-pozdravil-voennykh-i-veteranov-flota-s-dnem-vmf-1139178077.html

Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ

Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-Морского флота с праздником. Его обращение опубликовало Минобороны. РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T13:13

2024-07-28T13:13

2024-07-28T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-Морского флота с праздником. Его обращение опубликовало Минобороны.Глава военного ведомства подчеркнул, что сегодня личный состав ВМФ успешно выполняет все поставленные задачи для достижения целей СВО, защищая интересы России.Белоусов также выразил слова благодарности ветеранам, "чье самоотверженное служение является примером для молодого поколения защитников Отечества". И пожелал военнослужащим крепкого флотского здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо России.Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – ПутинВ Севастополе празднуют День Военно-морского флотаВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов

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министерство обороны рф, андрей белоусов, армия и флот, военно-морской флот рф, вмф, праздники и памятные даты, новости