https://crimea.ria.ru/20240727/poprosil-priglushit-muzyku-na-kubani-zhenschina-ranila-politseyskogo-vilkoy-1139167822.html

Попросил приглушить музыку: на Кубани женщина ранила полицейского вилкой

Попросил приглушить музыку: на Кубани женщина ранила полицейского вилкой - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Попросил приглушить музыку: на Кубани женщина ранила полицейского вилкой

В Краснодаре женщина ударила полицейского вилкой в голову за то, что он обратился к ней с просьбой сделать музыку потише. Об этом сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T17:55

2024-07-27T17:55

2024-07-27T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре женщина ударила полицейского вилкой в голову за то, что он обратился к ней с просьбой сделать музыку потише. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.Уточняется, что инцидент произошел около четырех утра в одной из высоток по ул. Ивана Беличенко. Местная жительница, которой мешала громкая музыка, доносившаяся из соседней квартиры, попросила полицейского пресечь нарушение общественного порядка.Прибыв на место, полицейский представившись, попросил убавить громкость, сделав замечание по этому поводу открывшей дверь женщине.Нарушительницу доставили в отдел полиции. Оказалось, что она была пьяна."В настоящее время собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - уточнили в ведомстве.Оперуполномоченный серьезно не пострадал и после получения первой медицинской помощи, вернулся к несению службы.Ранее в Севастополе местный житель напал на сотрудников скорой помощи. На помощь пришли бойцы из Управления вневедомственной охраны Росгвардии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефонаПьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в СевастополеВ Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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