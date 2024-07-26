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Временами дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Временами дожди: погода в Крыму в пятницу
Временами дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Временами дожди: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, в дневные часы в западных, южных и восточных районах вероятны локальные... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T00:01
2024-07-26T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
крым
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, в дневные часы в западных, южных и восточных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +30...32.В Севастополе также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность, днем временами дождь. Ночная температура воздуха 21-23 градуса тепла, днем от 30 до 32 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от + 22 до +24 градусов, днем столбик термометра поднимется до +29… +31.В Евпатории также переменная облачность, днем вероятны осадки. Ночью воздух остынет до +22…+24 градусов, а днем прогреется до +30…+32.Читайте также на РИА Новости Крым:Град и шквалистый ветер ждут на КубаниВ Крыму заметили смерчВ Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха
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Временами дожди: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму вероятны локальные дожди - гидрометцентр

00:01 26.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, в дневные часы в западных, южных и восточных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24, днем +27…32, в горах +21…26", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +30...32.
В Севастополе также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.
В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность, днем временами дождь. Ночная температура воздуха 21-23 градуса тепла, днем от 30 до 32 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от + 22 до +24 градусов, днем столбик термометра поднимется до +29… +31.
В Евпатории также переменная облачность, днем вероятны осадки. Ночью воздух остынет до +22…+24 градусов, а днем прогреется до +30…+32.
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Заголовок открываемого материала
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