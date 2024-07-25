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Град и шквалистый ветер ждут на Кубани
Град и шквалистый ветер ждут на Кубани - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Град и шквалистый ветер ждут на Кубани
Шквалистый ветер, град и грозы ожидаются в Краснодарском крае. Об этом предупредили в краевом Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T16:16
2024-07-25T16:16
2024-07-25T16:16
новости
погода
штормовое предупреждение
кубань
краснодарский край
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Шквалистый ветер, град и грозы ожидаются в Краснодарском крае. Об этом предупредили в краевом Главке МЧС России.Кроме того, в субботу, 27 июля на участке от Анапы до Магри могут сформироваться смерчи над морем, о такой вероятности предупредили в МЧС.В таких погодных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.При сильном ветре опасно находиться возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи, напоминают в ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что в Черноморском районе Крыма заметили смерчи, которые вызваны неустойчивой погодой на побережье, и это нередкое для полуострова явление. 23 июля мощный ливень обрушился на Сочи, в результате разгула непогоды были повреждены электросети.Читайте также 6на РИА Новости Крым:На берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйтиГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае – видеоВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику
https://crimea.ria.ru/20240725/v-krymu-zametili-smerchi-1139123579.html
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, погода, штормовое предупреждение, кубань, краснодарский край, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Град и шквалистый ветер ждут на Кубани
Штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и града объявлено на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Шквалистый ветер, град и грозы ожидаются в Краснодарском крае. Об этом предупредили в краевом Главке МЧС России.
"Во второй половине дня и до конца суток 26 июля, а также 27 июля местами в южной и восточной половинах Краснодарского края ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, в субботу, 27 июля на участке от Анапы до Магри могут сформироваться смерчи над морем, о такой вероятности предупредили в МЧС.
В таких погодных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.
При сильном ветре опасно находиться возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи, напоминают в ведомстве.
Ранее в четверг сообщалось
, что в Черноморском районе Крыма заметили смерчи, которые вызваны неустойчивой погодой на побережье, и это нередкое для полуострова явление. 23 июля мощный ливень обрушился
на Сочи, в результате разгула непогоды были повреждены электросети.
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