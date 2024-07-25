https://crimea.ria.ru/20240725/grad-i-shkvalistyy-veter-zhdut-na-kubani-1139124474.html

Град и шквалистый ветер ждут на Кубани

Град и шквалистый ветер ждут на Кубани - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Град и шквалистый ветер ждут на Кубани

Шквалистый ветер, град и грозы ожидаются в Краснодарском крае. Об этом предупредили в краевом Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T16:16

2024-07-25T16:16

2024-07-25T16:16

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штормовое предупреждение

кубань

краснодарский край

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Шквалистый ветер, град и грозы ожидаются в Краснодарском крае. Об этом предупредили в краевом Главке МЧС России.Кроме того, в субботу, 27 июля на участке от Анапы до Магри могут сформироваться смерчи над морем, о такой вероятности предупредили в МЧС.В таких погодных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.При сильном ветре опасно находиться возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи, напоминают в ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что в Черноморском районе Крыма заметили смерчи, которые вызваны неустойчивой погодой на побережье, и это нередкое для полуострова явление. 23 июля мощный ливень обрушился на Сочи, в результате разгула непогоды были повреждены электросети.Читайте также 6на РИА Новости Крым:На берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйтиГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае – видеоВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику

https://crimea.ria.ru/20240725/v-krymu-zametili-smerchi-1139123579.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, погода, штормовое предупреждение, кубань, краснодарский край, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)