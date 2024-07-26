Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию
Обвиняемого по делу о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию - ФСБ
06:02 26.07.2024 (обновлено: 06:37 26.07.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обвиняемый по делу о подрыве машины на севере Москвы задержан в Турции и доставлен в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы", — говорится в сообщении.
Его передали следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки, была получена информация, что утром 24 июля он вылетел в Турцию. Серебряков был объявлен в международный розыск.
"В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Накануне Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в отношении Серебрякова в виде заключения под стражу на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ. Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчине грозит пожизненный срок заключения.
Утром 24 июля на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. Взрывчатка была установлена в машине. Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие - владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.