https://crimea.ria.ru/20240726/figuranta-dela-o-podryve-mashiny-v-moskve-dostavili-iz-turtsii-v-rossiyu-1139133373.html

Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию

Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию

Обвиняемый по делу о подрыве машины на севере Москвы задержан в Турции и доставлен в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T06:02

2024-07-26T06:02

2024-07-26T06:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обвиняемый по делу о подрыве машины на севере Москвы задержан в Турции и доставлен в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Его передали следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки, была получена информация, что утром 24 июля он вылетел в Турцию. Серебряков был объявлен в международный розыск. "В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме", - написала Волк в своем Telegram-канале.Накануне Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в отношении Серебрякова в виде заключения под стражу на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ. Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчине грозит пожизненный срок заключения.Утром 24 июля на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. Взрывчатка была установлена в машине. Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие - владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20240724/sud-zaochno-arestoval-podozrevaemogo-v-podryve-avto-v-moskve-1139106912.html

москва

турция

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, москва, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, турция, интерпол, закон и право, новости