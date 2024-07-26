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Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию
Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию
Обвиняемый по делу о подрыве машины на севере Москвы задержан в Турции и доставлен в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T06:02
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взрыв
москва
происшествия
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ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обвиняемый по делу о подрыве машины на севере Москвы задержан в Турции и доставлен в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Его передали следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки, была получена информация, что утром 24 июля он вылетел в Турцию. Серебряков был объявлен в международный розыск. "В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме", - написала Волк в своем Telegram-канале.Накануне Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в отношении Серебрякова в виде заключения под стражу на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ. Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчине грозит пожизненный срок заключения.Утром 24 июля на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. Взрывчатка была установлена в машине. Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие - владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20240724/sud-zaochno-arestoval-podozrevaemogo-v-podryve-avto-v-moskve-1139106912.html
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взрыв, москва, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, турция, интерпол, закон и право, новости
Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию

Обвиняемого по делу о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию - ФСБ

06:02 26.07.2024 (обновлено: 06:37 26.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обвиняемый по делу о подрыве машины на севере Москвы задержан в Турции и доставлен в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы", — говорится в сообщении.
Его передали следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки, была получена информация, что утром 24 июля он вылетел в Турцию. Серебряков был объявлен в международный розыск.
"В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Накануне Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в отношении Серебрякова в виде заключения под стражу на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ. Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчине грозит пожизненный срок заключения.
Утром 24 июля на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. Взрывчатка была установлена в машине. Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие - владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Задержание в Турции подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
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Суд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в Москве
 
ВзрывМоскваПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкТурцияИнтерполЗакон и правоНовости
 
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