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Дайвинг в Крыму - как развивается индустрия и в чем "подводные камни" - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Дайвинг в Крыму - как развивается индустрия и в чем "подводные камни"
Дайвинг в Крыму - как развивается индустрия и в чем "подводные камни" - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Дайвинг в Крыму - как развивается индустрия и в чем "подводные камни"
Дайвинг - это большая индустрия, которая объединяет значительное количество любителей подводного плавания и нуждается в четком законодательном регулировании... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T08:30
2024-07-26T08:30
дайвинг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Дайвинг - это большая индустрия, которая объединяет значительное количество любителей подводного плавания и нуждается в четком законодательном регулировании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор и инструктор дайвинг-центра в Судаке Евгений Сергеев.Дайвинг в КрымуПо словам Сергеева, в Крыму дайверы учат погружаться и исследовать разные глубины. Как правило, сюда люди приходят именно за экстримом, говорит он. Но для большинства путь в подводный мир начинается с небольшого инструктажа, заполнения медицинской анкеты и пробного погружения на небольшую глубину.Инструкторы учат желающих надевать гидрокостюм и маску, правильно выгибать спину, чтобы грамотно работать ластами, "и для многих это становится открытием, даже для крымчан", заметил дайвер. И все это делается с соблюдением норм и требований, в разрешенных местах и только в сопровождении опытных инструкторов. На страже безопасностиЗакон стоит на страже безопасности гостей дайв-центров: в марте текущего года документально установили рамки для инструкторов. То есть закон определяет их возможности быть проводниками в подводный мир, сказал Сергеев.Все тренеры обязаны подтвердить соответствие той или иной категории, всего их шесть. Инструктор 1-й ступени – это проводник-подводник, а 6-й – мастер, который может осуществлять любые технические погружения. Глубина максимальных с современными водолазными аппаратами ныне составляет около 300 метров, отметил эксперт."Подводные" камниПри этом есть и сложности, в работе тех, кто организовывает мероприятия с таким досугом."Есть определение, что такое дайвинг, каким должен быть инструктор. Но в ОКВЭДах (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ред.) нет такой позиции, как дайв-центр: это клуб, центр проведения спортивных мероприятий, хобби-центр? Как его определить, если нет статуса? И есть вопросы, которые я не могу решить напрямую – приходится искать варианты", – поделился Сергеев.Дайв-центр не может быть клубом, потому что клубная деятельность подразумевает совершенно другое налогообложение, отметил он.Инициатором подведения законодательной базы под дайв-работу сейчас занимается Федерация подводного спорта России, и подвижки есть, поделился Сергеев. Он выразил надежду, что вскоре вопрос решится и это облегчит работу. Читайте также на РИА Новости Крым:На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружиеТайны морских глубин: подводный исследователь открывает историю Крыма Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов
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дайвинг, крым, новости крыма, судак, отдых, отдых в крыму
Дайвинг в Крыму - как развивается индустрия и в чем "подводные камни"

Эксперт рассказал о развитии дайвинга в Крыму

08:30 26.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДайвинг
Дайвинг - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Дайвинг - это большая индустрия, которая объединяет значительное количество любителей подводного плавания и нуждается в четком законодательном регулировании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор и инструктор дайвинг-центра в Судаке Евгений Сергеев.

Дайвинг в Крыму

По словам Сергеева, в Крыму дайверы учат погружаться и исследовать разные глубины. Как правило, сюда люди приходят именно за экстримом, говорит он. Но для большинства путь в подводный мир начинается с небольшого инструктажа, заполнения медицинской анкеты и пробного погружения на небольшую глубину.
"Некоторые даже расстраиваются, когда я говорю на первом занятии, что то, чем мы будем заниматься, не имеет отношения ни к экстриму, ни к олимпийским достижениями – это рекреационный дайвинг", – рассказал Сергеев.
Инструкторы учат желающих надевать гидрокостюм и маску, правильно выгибать спину, чтобы грамотно работать ластами, "и для многих это становится открытием, даже для крымчан", заметил дайвер. И все это делается с соблюдением норм и требований, в разрешенных местах и только в сопровождении опытных инструкторов.

На страже безопасности

Закон стоит на страже безопасности гостей дайв-центров: в марте текущего года документально установили рамки для инструкторов. То есть закон определяет их возможности быть проводниками в подводный мир, сказал Сергеев.
Все тренеры обязаны подтвердить соответствие той или иной категории, всего их шесть. Инструктор 1-й ступени – это проводник-подводник, а 6-й – мастер, который может осуществлять любые технические погружения. Глубина максимальных с современными водолазными аппаратами ныне составляет около 300 метров, отметил эксперт.
"Это было сделано для того, чтобы исключить из коммерческого дайвинга случайных людей, которые откопали в гараже ржавый баллон и повели кого-то под воду, привязав к нему воздушный шарик", – прокомментировал Сергеев новый закон.

"Подводные" камни

При этом есть и сложности, в работе тех, кто организовывает мероприятия с таким досугом.
"Есть определение, что такое дайвинг, каким должен быть инструктор. Но в ОКВЭДах (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ред.) нет такой позиции, как дайв-центр: это клуб, центр проведения спортивных мероприятий, хобби-центр? Как его определить, если нет статуса? И есть вопросы, которые я не могу решить напрямую – приходится искать варианты", – поделился Сергеев.
Дайв-центр не может быть клубом, потому что клубная деятельность подразумевает совершенно другое налогообложение, отметил он.
"И опять же тогда не инструктор, а массовик-затейник. И проведение мероприятий, связанных со спортивной подготовкой, это тренерская работа", – добавил Сергеев.
Инициатором подведения законодательной базы под дайв-работу сейчас занимается Федерация подводного спорта России, и подвижки есть, поделился Сергеев. Он выразил надежду, что вскоре вопрос решится и это облегчит работу.
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