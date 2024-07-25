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Путин обновил состав президиума Госсовета
Путин обновил состав президиума Госсовета - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение опубликованного на портале официальной и... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T18:21
2024-07-25T18:21
2024-07-25T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение опубликованного на портале официальной и правовой информации.В частности членами президиума становятся врио губернаторов Тульской и Самарской областей.Из состава президиума Госсовета исключены советник президента РФ Игорь Левитин, экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главы Алтайского края и Новосибирской области Виктор Томенко и Андрей Травников, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилев.Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня eгo подписания - 25 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новый состав правительства РоссииЛишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплинойГособоронзаказ под контролем – Путин подписал закон
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госсовет рф, владимир путин (политик), политика, россия, новости
Путин обновил состав президиума Госсовета
Путин подписал распоряжение о внесении изменений в состав президиума ГС
18:21 25.07.2024 (обновлено: 18:44 25.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение опубликованного на портале официальной и правовой информации.
"Внести в состав президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: включить в состав президиума следующих лиц", - говорится в документе.
В частности членами президиума становятся врио губернаторов Тульской и Самарской областей.
Из состава президиума Госсовета исключены советник президента РФ Игорь Левитин, экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главы Алтайского края и Новосибирской области Виктор Томенко и Андрей Травников, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилев.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня eгo подписания - 25 июля.
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