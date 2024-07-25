https://crimea.ria.ru/20240725/putin-obnovil-sostav-prezidiuma-gossoveta-1139127051.html

Путин обновил состав президиума Госсовета

Путин обновил состав президиума Госсовета - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение опубликованного на портале официальной и... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T18:21

2024-07-25T18:21

2024-07-25T18:44

госсовет рф

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение опубликованного на портале официальной и правовой информации.В частности членами президиума становятся врио губернаторов Тульской и Самарской областей.Из состава президиума Госсовета исключены советник президента РФ Игорь Левитин, экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главы Алтайского края и Новосибирской области Виктор Томенко и Андрей Травников, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилев.Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня eгo подписания - 25 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новый состав правительства РоссииЛишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплинойГособоронзаказ под контролем – Путин подписал закон

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госсовет рф, владимир путин (политик), политика, россия, новости