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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 115 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T06:17
2024-07-25T06:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 115 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Затор начал формироваться в полдень. В очереди со стороны Керчи стояли 128 авто. За два часа число машин выросло более чем в три раза.Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.Кроме того, работает Керченская паромная переправа. Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПутин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымДороги вокруг Азовского моря и стройки: как будет развиваться регион
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

На Крымском мосту очередь со стороны Краснодарского края

06:17 25.07.2024 (обновлено: 06:18 25.07.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 115 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 6.00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находятся 115 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Затор начал формироваться в полдень. В очереди со стороны Керчи стояли 128 авто. За два часа число машин выросло более чем в три раза.
Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
Кроме того, работает Керченская паромная переправа.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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