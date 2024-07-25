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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 115 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T06:17
2024-07-25T06:17
2024-07-25T06:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 115 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Затор начал формироваться в полдень. В очереди со стороны Керчи стояли 128 авто. За два часа число машин выросло более чем в три раза.Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.Кроме того, работает Керченская паромная переправа. Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПутин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымДороги вокруг Азовского моря и стройки: как будет развиваться регион
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
На Крымском мосту очередь со стороны Краснодарского края
06:17 25.07.2024 (обновлено: 06:18 25.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 115 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 6.00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находятся 115 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Затор начал формироваться в полдень. В очереди со стороны Керчи стояли 128 авто. За два часа число машин выросло более чем в три раза.
Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
Кроме того, работает Керченская паромная переправа.
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