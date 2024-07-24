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Япония протестует из-за санкций России - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Япония протестует из-за санкций России
Япония протестует из-за санкций России - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Япония протестует из-за санкций России
Япония считает, что решение России о введении санкции против японских граждан является абсолютно неприемлемым. Москве по этому поводу заявлен протест, заявил в... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T09:02
2024-07-24T09:02
япония
россия
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Япония считает, что решение России о введении санкции против японских граждан является абсолютно неприемлемым. Москве по этому поводу заявлен протест, заявил в ходе пресс-конференции генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси.Как пояснила российская сторона, эти меры являются ответными, отметил Хаяси. При этом он попытался обосновать японские меры российской спецоперацией.По словам японского генсека, Токио уже направил протест Москве в связи с введенными ограничениями. Японская сторона будет принимать все возможное для того, чтобы защитить свою бизнес-деятельность в России, уточнил он.Накануне МИД России, отвечая на антироссийские санкции со стороны Токио, ввел табу на въезд в РФ тринадцати граждан Японии. В список, в частности, попали основатель корпорации RAKUTEN Хироси Микитани, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танака, а также топ-менеджеры крупных японских фирм.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию. Так, министерство экономики, промышленности и торговли Японии сообщало, что страна вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ввела персональные санкции против 15 граждан БританииВоровство российских активов не останется без ответа Москвы – ПесковКогда Киев получит первый транш из доходов от российских активов
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япония, россия, санкции, санкции против россии, новости, в мире
Япония протестует из-за санкций России

Токио выразил протест Москве из-за санкций против 13 японцев и назвал их неприемлемыми

09:02 24.07.2024
 
© AFP 2024 / KAZUHIRO NOGIГосударственный флаг Японии
Государственный флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AFP 2024 / KAZUHIRO NOGI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Япония считает, что решение России о введении санкции против японских граждан является абсолютно неприемлемым. Москве по этому поводу заявлен протест, заявил в ходе пресс-конференции генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми", — заявил он.
Как пояснила российская сторона, эти меры являются ответными, отметил Хаяси. При этом он попытался обосновать японские меры российской спецоперацией.
По словам японского генсека, Токио уже направил протест Москве в связи с введенными ограничениями. Японская сторона будет принимать все возможное для того, чтобы защитить свою бизнес-деятельность в России, уточнил он.
Накануне МИД России, отвечая на антироссийские санкции со стороны Токио, ввел табу на въезд в РФ тринадцати граждан Японии. В список, в частности, попали основатель корпорации RAKUTEN Хироси Микитани, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танака, а также топ-менеджеры крупных японских фирм.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию. Так, министерство экономики, промышленности и торговли Японии сообщало, что страна вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов.
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