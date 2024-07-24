https://crimea.ria.ru/20240724/yaponiya-protestuet-iz-za-sanktsiy-rossii-1139088308.html

Япония протестует из-за санкций России

Япония протестует из-за санкций России - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Япония протестует из-за санкций России

Япония считает, что решение России о введении санкции против японских граждан является абсолютно неприемлемым. Москве по этому поводу заявлен протест, заявил в... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T09:02

2024-07-24T09:02

2024-07-24T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Япония считает, что решение России о введении санкции против японских граждан является абсолютно неприемлемым. Москве по этому поводу заявлен протест, заявил в ходе пресс-конференции генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси.Как пояснила российская сторона, эти меры являются ответными, отметил Хаяси. При этом он попытался обосновать японские меры российской спецоперацией.По словам японского генсека, Токио уже направил протест Москве в связи с введенными ограничениями. Японская сторона будет принимать все возможное для того, чтобы защитить свою бизнес-деятельность в России, уточнил он.Накануне МИД России, отвечая на антироссийские санкции со стороны Токио, ввел табу на въезд в РФ тринадцати граждан Японии. В список, в частности, попали основатель корпорации RAKUTEN Хироси Микитани, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танака, а также топ-менеджеры крупных японских фирм.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию. Так, министерство экономики, промышленности и торговли Японии сообщало, что страна вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ввела персональные санкции против 15 граждан БританииВоровство российских активов не останется без ответа Москвы – ПесковКогда Киев получит первый транш из доходов от российских активов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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