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Япония заняла недружественную позицию к РФ - Песков
Япония заняла недружественную позицию к РФ - Песков - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Япония заняла недружественную позицию к РФ - Песков
Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T13:19
2024-04-05T13:19
2024-04-05T13:20
дмитрий песков
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санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министерство экономики, промышленности и торговли Японии сообщило, что страна вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов.
https://crimea.ria.ru/20240405/zachem-zapad-pytaetsya-vtyanut-globalnyy-yug-v-borbu-s-rossiey-1136303738.html
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дмитрий песков, япония, россия, новости, политика, санкции, санкции против россии
Япония заняла недружественную позицию к РФ - Песков
Расширением санкций Япония заняла недружественную позицию к РФ - Песков
13:19 05.04.2024 (обновлено: 13:20 05.04.2024)