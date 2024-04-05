Япония заняла недружественную позицию к РФ - Песков

"Так же, как и на предыдущие. Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, как в Кремле смотрят на новые ограничения, вводимые Японией в отношении России.