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На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое
На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое - РИА Новости Крым, 23.07.2024
На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое
Два человека погибли в ДТП на трассе "Кавказ" при столкновении кроссовера RAV4 с грузовиком, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T11:10
2024-07-23T11:10
дтп
краснодарский край
происшествия
новости
госавтоинспекция кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП на трассе "Кавказ" при столкновении кроссовера RAV4 с грузовиком, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.По данным ведомства, авария произошла 23 июля около 7.30 на 119 км федеральной автодороги "Кавказ" Гулькевичского района. "Водитель автомобиля RAV4 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим транспортным средством DAC", - сообщили в ГАИ.В ДТП пострадали женщина-пассажир и водитель легковушки, двое его пассажиров (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушки в Кабардино-БалкарииНа дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человекЕхал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок
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РИА Новости Крым
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дтп, краснодарский край, происшествия, новости, госавтоинспекция кубани
На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое

Два человека погибли в ДТП на трассе "Кавказ" - Госавтоинспекция

11:10 23.07.2024
 
© Telegram-канал полиция КубаниДва человека погибли в ДТП на трассе "Кавказ"
Два человека погибли в ДТП на трассе Кавказ
© Telegram-канал полиция Кубани
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП на трассе "Кавказ" при столкновении кроссовера RAV4 с грузовиком, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
По данным ведомства, авария произошла 23 июля около 7.30 на 119 км федеральной автодороги "Кавказ" Гулькевичского района.
"Водитель автомобиля RAV4 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим транспортным средством DAC", - сообщили в ГАИ.
В ДТП пострадали женщина-пассажир и водитель легковушки, двое его пассажиров (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ДТПКраснодарский крайПроисшествияНовостиГосавтоинспекция Кубани
 
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