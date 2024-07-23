https://crimea.ria.ru/20240723/na-kubani-krossover-vletel-v-bolshegruz---pogibli-dvoe-1139067435.html

На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое

На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое - РИА Новости Крым, 23.07.2024

На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое

Два человека погибли в ДТП на трассе "Кавказ" при столкновении кроссовера RAV4 с грузовиком, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T11:10

2024-07-23T11:10

2024-07-23T11:10

дтп

краснодарский край

происшествия

новости

госавтоинспекция кубани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП на трассе "Кавказ" при столкновении кроссовера RAV4 с грузовиком, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.По данным ведомства, авария произошла 23 июля около 7.30 на 119 км федеральной автодороги "Кавказ" Гулькевичского района. "Водитель автомобиля RAV4 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим транспортным средством DAC", - сообщили в ГАИ.В ДТП пострадали женщина-пассажир и водитель легковушки, двое его пассажиров (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушки в Кабардино-БалкарииНа дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человекЕхал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, происшествия, новости, госавтоинспекция кубани