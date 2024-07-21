Рейтинг@Mail.ru
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушки в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240721/pyat-chelovek-pogibli-v-dtp-s-gruzovikom-i-legkovushki-v-kabardino-balkarii-1139031497.html
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушки в Кабардино-Балкарии
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушки в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушки в Кабардино-Балкарии
Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T19:55
2024-07-21T19:57
дтп
происшествия
кабардино-балкария
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило УГИБДД по региону."Около 17.20 мск в воскресенье на 23-м километре автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус в Прохладненском районе произошло столкновение автомашин "КамАЗ" и Lada Granta. В результате, по предварительным данным, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и четыре пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Уточняется, что детей среди участников происшествия нет.Региональное ГУ МЧС сообщило, что для деблокировки и ликвидации последствий аварии привлекались пять человек.Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский".Это уже вторая за воскресенье крупная авария в Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что на той же трассе, но в Баксанском районе республике в столкновении четырех легковых автомобилей погибли три человека, еще двое попали в больницу.
https://crimea.ria.ru/20240721/pod-sudakom--bmw-vyletel-na-vstrechku---postradal-rebenok-1139028309.html
кабардино-балкария
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, кабардино-балкария, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушки в Кабардино-Балкарии

Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Кабардино-Балкарии

19:55 21.07.2024 (обновлено: 19:57 21.07.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило УГИБДД по региону.
"Около 17.20 мск в воскресенье на 23-м километре автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус в Прохладненском районе произошло столкновение автомашин "КамАЗ" и Lada Granta. В результате, по предварительным данным, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и четыре пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детей среди участников происшествия нет.
Региональное ГУ МЧС сообщило, что для деблокировки и ликвидации последствий аварии привлекались пять человек.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский".
Это уже вторая за воскресенье крупная авария в Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что на той же трассе, но в Баксанском районе республике в столкновении четырех легковых автомобилей погибли три человека, еще двое попали в больницу.
ДТП
14:03
Под Судаком BMW вылетел на встречку - пострадал ребенок
 
ДТППроисшествияКабардино-БалкарияРоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07В Кремле отреагировали на отказ Байдена от предвыборной гонки
22:03Байден поддержит кандидатуру Камалы Харрис на предстоящих выборах
21:55Главное за день: 21 июля
21:32В медицинских вузах России увеличат число бюджетных мест
20:58Байден объявил о выходе из президентской гонки
20:45Крым может стать центром семеноводства овощных культур для РФ – мнение
20:15В Ялте снова погас свет - отключены 15 подстанций
20:05На Крымском мосту большая очередь - время ожидания более двух часов
19:55Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушки в Кабардино-Балкарии
19:09Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ
18:53Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным
18:32Крымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
17:55Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию
17:35В Севастополе мужчина устроил драку в троллейбусе из-за гимна России
16:59ВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые
16:37"Больше терпеть нет сил" - Фадеев подаст иск против Глюк'oZы
16:05В Крыму прокуратура начала проверку из-за видео со связанным ребенком
15:18Крымский мост - сколько машин в очереди с двух сторон
14:42Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня
14:14Очередь на Крымский мост - время ожидания сейчас
Лента новостейМолния